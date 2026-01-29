Ouvir
Governo decreta estado de calamidade nas zonas afetadas pela Depressão Kristin

29 jan, 2026 - 10:50

Luís Montenegro cancelou viagens planeadas para o estrangeiro.

[Em atualização]

O Governo decreta estado de calamidade nas zonas afetadas pela Depressão Kristin.

Em nota oficial, o Executivo informa que o primeiro-ministro cancelou as viagens dos próximos dias que ia fazer a Andorra e à Croácia.

Luís Montenegro planeia, ainda esta quinta-feira, visitar as zonas afetadas no distrito de Leiria e Coimbra.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

