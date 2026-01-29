Ouvir
Mau tempo mantém circulação ferroviária suspensa em várias linhas

29 jan, 2026 - 07:46 • Olímpia Mairos , com Lusa

Ligações de longo curso entre Lisboa e Porto continuam interrompidas.

A circulação ferroviária mantinha-se suspensa às 6h30 desta quinta-feira em várias linhas do país, na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo.

Segundo a CP, continuavam interrompidas as ligações de longo curso entre Lisboa e Porto, bem como a circulação nas linhas da Beira Baixa e do Oeste. Permanecia também suspenso o serviço regional entre Coimbra B e o Entroncamento, devido à passagem da depressão Kristin pelo território continental.

Na sua página oficial no Facebook, a CP confirma que a circulação continua interrompida nas linhas do Norte, Beira Baixa e Oeste, bem como em vários serviços regionais.

Na quarta-feira, a empresa já tinha anunciado a suspensão da venda de bilhetes para esta quinta-feira nos comboios Alfa Pendular e Intercidades das linhas do Norte, Beira Alta e Beira Baixa.

Durante o dia de ontem, a circulação ferroviária esteve igualmente suspensa nas linhas do Douro, Sul, Évora, Beira Alta, no Ramal de Tomar e no serviço regional entre Coimbra B e Aveiro, na Linha do Norte.

