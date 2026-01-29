Ouvir
Mulher detida por burla com falsos fundos de investimento imobiliário

29 jan, 2026 - 11:24 • Olímpia Mairos

Suspeita terá causado prejuízos de cerca de 100 mil euros com documentos bancários falsificados e promessas de elevados retornos financeiros

Uma mulher de 49 anos foi detida pela Polícia Judiciária, fora de flagrante delito, por suspeitas dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. Os factos ocorreram entre fevereiro e julho de 2025 e terão causado, pelo menos, uma vítima, lesada em cerca de 100 mil euros.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção resulta de um esquema “relacionado com alegados fundos de investimento imobiliário provenientes da Suíça, no valor de 49 milhões de euros”, com a promessa de retornos elevados, “que na verdade não existiam”.

Segundo a mesma nota, a suspeita terá recorrido a “documentos bancários falsificados, com o objetivo de adquirir benefícios financeiros ilegítimos”.

Na expectativa de receber os referidos fundos, a vítima efetuou “a título de reserva, para a aquisição de quatro imóveis, diversas transferências bancárias para contas de várias agências imobiliárias, intermediárias dos negócios”, tendo ainda transferido 17 mil euros diretamente para a arguida, “para pagamento dos serviços prestados e alegadas despesas de impostos”.

A Polícia Judiciária adianta ainda que a mulher conseguiu que a vítima vendesse uma viatura automóvel, “beneficiando ilegitimamente de mais cerca de 24 mil euros”.

A investigação, a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga, “prossegue no sentido de apurar a existência de mais vítimas”.

A detida, cidadã estrangeira, encontra-se em situação irregular em território nacional e “será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação”, conclui o comunicado.

Tópicos
Saiba Mais
