Mulher detida por burla com falsos fundos de investimento imobiliário

Uma mulher de 49 anos foi detida pela Polícia Judiciária, fora de flagrante delito, por suspeitas dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. Os factos ocorreram entre fevereiro e julho de 2025 e terão causado, pelo menos, uma vítima, lesada em cerca de 100 mil euros.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção resulta de um esquema “relacionado com alegados fundos de investimento imobiliário provenientes da Suíça, no valor de 49 milhões de euros”, com a promessa de retornos elevados, “que na verdade não existiam”.

Segundo a mesma nota, a suspeita terá recorrido a “documentos bancários falsificados, com o objetivo de adquirir benefícios financeiros ilegítimos”.

Na expectativa de receber os referidos fundos, a vítima efetuou “a título de reserva, para a aquisição de quatro imóveis, diversas transferências bancárias para contas de várias agências imobiliárias, intermediárias dos negócios”, tendo ainda transferido 17 mil euros diretamente para a arguida, “para pagamento dos serviços prestados e alegadas despesas de impostos”.

A Polícia Judiciária adianta ainda que a mulher conseguiu que a vítima vendesse uma viatura automóvel, “beneficiando ilegitimamente de mais cerca de 24 mil euros”.

A investigação, a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga, “prossegue no sentido de apurar a existência de mais vítimas”.

A detida, cidadã estrangeira, encontra-se em situação irregular em território nacional e “será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação”, conclui o comunicado.