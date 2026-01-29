O que deve saber em caso de mau tempo? Veja as recomendações de saúde e segurança

Na sequência do mau tempo que tem afetado várias regiões do país, a ULS de Santo António divulgou esta quinta-feira um conjunto de recomendações de saúde e segurança, com o objetivo de ajudar a população a tomar decisões informadas, reduzir deslocações desnecessárias e procurar cuidados de saúde de forma adequada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Quando devo ligar para o 112?

O 112 deve ser utilizado apenas em situações graves ou de risco de vida. A unidade de saúde recomenda que a chamada seja feita de imediato em casos como dificuldade respiratória grave, dor intensa no peito, suspeita de AVC, perda de consciência, convulsões, hemorragias abundantes ou traumatismos significativos provocados por quedas, colisões ou projeção de objetos.

E se a situação não for urgente, o que devo fazer?

Em situações não emergentes, a recomendação é contactar o SNS 24 (808 24 24 24) antes de qualquer deslocação. Este contacto permite triagem clínica, aconselhamento e encaminhamento para o local mais adequado. Sempre que possível, deve ter consigo o número de utente e a lista da medicação habitual.

O que fazer em caso de inundação em casa?

A ULS aconselha a desligar a eletricidade e o gás, sempre que seja seguro fazê-lo. Caso exista risco elétrico — como água próxima de tomadas ou cabos — não deve intervir e deve contactar as entidades competentes. É ainda recomendado evitar o contacto com água potencialmente contaminada e proteger adequadamente feridas, lavando-as com água limpa.

Quais são os sinais de alerta após inalação de água ou “quase afogamento”?

Mesmo que a pessoa pareça estar bem após a inalação de água, podem surgir complicações respiratórias nas horas seguintes. Deve procurar ajuda urgente se surgirem sintomas como falta de ar, respiração rápida ou ofegante, pieira, tosse persistente, dor no peito, sonolência marcada ou confusão.

Quando não devo esperar após uma queda ou traumatismo na cabeça?

Após uma queda ou impacto na cabeça, deve ligar 112 ou recorrer à urgência se houver perda de consciência, confusão, convulsões, vómitos repetidos, dor de cabeça intensa e crescente, fraqueza num braço ou perna, alterações da fala ou sonolência fora do habitual.

E nas deslocações que sejam mesmo necessárias?

A unidade de saúde recomenda o cumprimento das indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, especialmente no que diz respeito a vias condicionadas ou interditas. Em deslocações inevitáveis, deve levar identificação, medicação crónica, água e o telefone carregado. Em caso de agravamento de doença crónica, o primeiro contacto deve ser feito através do SNS 24.

A ULS de Santo António sublinha que, num cenário de mobilidade condicionada, a utilização adequada dos canais de resposta — 112 para emergências e SNS 24 para triagem clínica — “contribui para a segurança de todos e para uma resposta mais eficaz aos casos verdadeiramente urgentes”.