Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

​“Parte substancial” da Mata Nacional de Leiria derrubada pela Kristin

29 jan, 2026 - 17:26 • Cristina Nascimento

Histórico Pinhal de Leiria tem sido devastado por vários fenómenos. Em 2017 ardeu quase 90% e, em 2018, a tempestade Leslie provocou estragos em cerca de 10% do espaço.

A+ / A-

A depressão Kristin atingiu “parte substancial” da Mata Nacional de Leiria, estando ainda por apurar ao certo a dimensão dos estragos.

De acordo com informação prestada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o mau tempo “levou a que uma parte substancial dos povoamentos florestais da Mata Nacional de Leiria tenha sido parcial ou totalmente derrubada”.

Foram ainda registados “danos em infraestruturas de apoio à gestão”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a nota enviada à Renascença, a “dimensão dos danos e as dificuldades de deslocação e de comunicação” ainda não permitem aferir com rigor a extensão dos estragos.

Na nota, o ICNF acrescenta que, dentro das suas competências, acionou meios de apoio à população.

“A prioridade tem sido o apoio às famílias residentes em terrenos sob sua gestão, a desobstrução de vias florestais de comunicação e as demais ações de estabilização de emergência pós-catástrofe”, esclarece o organismo.

O documento refere que, desde quarta-feira de manhã, foram mobilizados 300 operacionais, 63 veículos e 10 máquinas pesadas nas regiões mais afetadas, nomeadamente no Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

Entre o pessoal destacado encontram-se bombeiros sapadores florestais, agentes do Corpo Nacional de Agentes Florestais e operadores de máquinas, entre outros.

O histórico Pinhal de Leiria tem sido devastado por vários fenómenos. Só nos últimos anos, em 2017 ardeu quase 90% e, em 2018, a tempestade Leslie provocou estragos em cerca de 10% do espaço.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias