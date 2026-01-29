​“Parte substancial” da Mata Nacional de Leiria derrubada pela Kristin

A depressão Kristin atingiu “parte substancial” da Mata Nacional de Leiria, estando ainda por apurar ao certo a dimensão dos estragos.

De acordo com informação prestada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o mau tempo “levou a que uma parte substancial dos povoamentos florestais da Mata Nacional de Leiria tenha sido parcial ou totalmente derrubada”.

Foram ainda registados “danos em infraestruturas de apoio à gestão”.

Segundo a nota enviada à Renascença, a “dimensão dos danos e as dificuldades de deslocação e de comunicação” ainda não permitem aferir com rigor a extensão dos estragos.

Na nota, o ICNF acrescenta que, dentro das suas competências, acionou meios de apoio à população.

“A prioridade tem sido o apoio às famílias residentes em terrenos sob sua gestão, a desobstrução de vias florestais de comunicação e as demais ações de estabilização de emergência pós-catástrofe”, esclarece o organismo.

O documento refere que, desde quarta-feira de manhã, foram mobilizados 300 operacionais, 63 veículos e 10 máquinas pesadas nas regiões mais afetadas, nomeadamente no Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

Entre o pessoal destacado encontram-se bombeiros sapadores florestais, agentes do Corpo Nacional de Agentes Florestais e operadores de máquinas, entre outros.

O histórico Pinhal de Leiria tem sido devastado por vários fenómenos. Só nos últimos anos, em 2017 ardeu quase 90% e, em 2018, a tempestade Leslie provocou estragos em cerca de 10% do espaço.