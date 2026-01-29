“Pioneiros da emergência médica”: primeiros internos iniciam formação esta quinta-feira

Os primeiros médicos internos da nova especialidade de Medicina de Urgência e Emergência começam esta quinta-feira a sua formação, estando distribuídos por 24 Unidades Locais de Saúde.

No total, entram 27 internos, cinco dos quais exerciam funções como médicos “tarefeiros”. Das 31 vagas abertas, quatro ficaram por preencher, todas em unidades situadas em regiões periféricas.

A formação tem a duração de cinco anos e inclui passagem por 22 áreas clínicas, bem como um estágio de dois meses no INEM. Uma componente que se mantém, apesar das recentes alterações no instituto. Em declarações à Renascença, Nuno Catorze, coordenador da comissão instaladora da especialidade, explica que o modelo formativo segue padrões internacionais.

Segundo Nuno Catorze, “a formação destes médicos internos já era uma formação que nada tinha a ver com o INEM”, sublinhando que se trata de um percurso acreditado internacionalmente, que inclui apenas uma componente complementar no instituto. Essa formação passa pela Central de Orientação de Doentes Urgentes, pelo helitransporte e pelo curso de viatura médica de emergência e reanimação, sendo estas “formações específicas do Instituto” e não o núcleo da especialidade.

As vagas que ficaram por ocupar refletem, admite o responsável, um problema estrutural na formação médica, relacionado com a falta de atratividade das regiões mais afastadas dos grandes centros.

“As vagas que faltam são de hospitais muito periféricos”, explica Nuno Catorze, acrescentando que o facto de grande parte da formação decorrer em hospitais centrais acaba por pesar na decisão dos candidatos.

“Do ponto de vista remuneratório e das deslocações — para as quais não existem ajudas de custo na formação médica — isso deve ter pesado, de certeza absoluta”, refere, lembrando que esta realidade se repete noutras especialidades.

Para o Governo, a criação da especialidade de Medicina de Urgência e Emergência é considerada um eixo estratégico para a robustez e resiliência do SNS. Uma visão partilhada pelo coordenador da comissão instaladora, que acredita que estes internos vão marcar uma mudança estrutural na resposta dos serviços de urgência.

Nuno Catorze sublinha que estes médicos “são os pioneiros da emergência médica em Portugal” e defende uma rutura com o modelo tradicional. A urgência, diz, deve ser encarada “com uma nova visão”, assente em profissionais com competências específicas, capazes de trabalhar em equipa, gerir circuitos e encaminhar os doentes “para os locais certos, no tempo certo”, em articulação com as restantes especialidades hospitalares.