PJ detém casal nos Açores por burla qualificada na Alemanha

A Polícia Judiciária deteve, em Ponta Delgada, um homem de 32 anos e uma mulher de 23 anos, no cumprimento de dois mandados de detenção europeus emitidos pelas autoridades judiciais alemãs, em dezembro de 2025.

Em comunicado, a PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deu cumprimento aos mandados que visavam a “localização e detenção de dois cidadãos suspeitos da prática de crimes de burla qualificada, cometidos na Alemanha”.

Os factos ocorreram em setembro do ano passado, na cidade de Munique. Segundo a investigação, os suspeitos procediam ao “aluguer de veículos de luxo, com o propósito de os transportar para fora do território alemão”, entregando-os depois a outros elementos de uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Judiciária, esses veículos eram posteriormente vendidos, sendo efetuada a “subsequente distribuição dos lucros obtidos” entre os vários intervenientes no esquema.

A autoridade acrescenta ainda que o homem detido, além de realizar alugueres em nome próprio, “dedicava-se ao recrutamento de terceiros para participarem no esquema fraudulento”.

Após a prática dos crimes, o casal regressou a Portugal. Os detidos vão agora ser presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, “para efeitos de aplicação das adequadas medidas de coação”.