PJ detém em Portugal homem procurado pelo Reino Unido por homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, na zona Oeste, um homem de 28 anos, procurado pelas autoridades do Reino Unido por homicídio qualificado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, na sequência de um pedido de cooperação internacional. O suspeito é cidadão nacional e era procurado por crimes cometidos na Ballymena, na Irlanda do Norte.

Os factos remontam a 26 de julho de 2022, quando, na sequência de uma discussão, o suspeito terá atingido a vítima no peito com uma faca, provocando a sua morte. Após o crime, o homem terá fugido para Portugal, onde acabou agora localizado e detido.

Caso venha a ser condenado, o suspeito pode enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, de acordo com a legislação aplicável no Reino Unido.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde será decidido o regime de medidas de coação, no âmbito do processo de extradição.