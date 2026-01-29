Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém em Portugal homem procurado pelo Reino Unido por homicídio

29 jan, 2026 - 09:49 • Olímpia Mairos

Suspeito de 28 anos é acusado de um crime cometido em 2022 na Irlanda do Norte

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, na zona Oeste, um homem de 28 anos, procurado pelas autoridades do Reino Unido por homicídio qualificado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, na sequência de um pedido de cooperação internacional. O suspeito é cidadão nacional e era procurado por crimes cometidos na Ballymena, na Irlanda do Norte.

Os factos remontam a 26 de julho de 2022, quando, na sequência de uma discussão, o suspeito terá atingido a vítima no peito com uma faca, provocando a sua morte. Após o crime, o homem terá fugido para Portugal, onde acabou agora localizado e detido.

Caso venha a ser condenado, o suspeito pode enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, de acordo com a legislação aplicável no Reino Unido.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde será decidido o regime de medidas de coação, no âmbito do processo de extradição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Manuel Ferraz
    29 jan, 2026 Portugal 10:06
    Mais outro. Viva o PS.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias