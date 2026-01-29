Ouvir
PJ detém suspeito de abuso sexual de criança em Gondomar

29 jan, 2026 - 10:52 • Olímpia Mairos

Suspeito de 33 anos é acusado de crimes contra menor de 13 anos.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 33 anos, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, ocorridos no final do ano passado, no concelho de Gondomar.

Em comunicado, a PJ explica que os crimes terão sido cometidos contra uma menor de 13 anos, filha da companheira do suspeito. Os factos foram denunciados pela própria vítima à psicóloga da escola que frequenta, que posteriormente comunicou a situação às autoridades policiais.

Segundo a Polícia Judiciária, “dado tratar-se de um crime da competência reservada desta Polícia, a investigação foi de imediato confiada à PJ”, tendo sido desencadeadas diligências urgentes para a recolha de prova. Essas diligências permitiram, refere ainda o comunicado, “contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a vítima menor de idade, bem como recolher fortes indícios da sua autoria”.

O suspeito, que não tem antecedentes criminais, foi detido e vai ser presente esta quinta-feira às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

