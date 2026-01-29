Polícias voltam a marcar plenário no Aeroporto de Lisboa na Páscoa

Os polícias voltaram a marcar plenário no Aeroporto de Lisboa, desta feita para a Páscoa, sabe a Renascença. O plenário desta quinta-feira foi o terceiro plenário de polícias promovido pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em três meses.

Segundo avança o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Policia (ASPP), Paulo Santos, os agentes vão, nessa altura de maior circulação de aviões, cumprir o tempo estipulado para verificação documental dos passageiros, que deverá passar um minuto por pessoa.



No plenário desta quinta-feira participaram meia centena de agentes, que fizeram uma concentração de polícias na zona das partidas do aeroporto. Analisando os números, o sindicalista sublinha que denotou receio de muitos agentes após o último plenário de dezembro ter resultado em queixa-crime ao Ministério Público.

A par deste protestos, a ASPP promete presença em breve nas galerias da Assembleia da República durante um debate quinzenal.

Recorde-se que este sindicato protesta por causa da degradação das condições de trabalho, com poucos efetivos e a ausência do pagamento do devido suplemento.

[Notícia atualizada às 12h18 de 29 de janeiro de 2026 para acrescentar contexto]