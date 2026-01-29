"Precisamos de ajuda rápido". Autarca de Ferreira do Zêzere pede ao Governo para agir "rapidamente"

O autarca de Ferreira do Zêzere pede, esta quinta-feira, que o Governo acelere a ajuda à região do Oeste e Vale do Tejo. A vila do distrito de Santarém sofreu fortes impactos da passagem da tempestade Kristin, na madrugada de quarta-feira, e pediu a declaração do estado de calamidade devido aos danos, falta de eletricidade e de comunicações.

"Os políticos, nos quais eu me incluo, têm de ter coragem política e pragmatismo naquilo que é a capacidade de tomar decisões, e aquilo que eu peço também ao senhor primeiro-ministro é que o possa fazer rapidamente", afirmou à Renascença Bruno Gomes. "Eu sei que o país atravessa momentos difíceis, em particular esta zona, mas preciso de garantir uma resposta muito rápida à minha população e aquilo que eu apelo é que rapidamente concentrem esforços para esta zona e para algumas deste território do Médio Tejo e também de Leiria."

"Precisamos de ajuda rápido", reforçou o presidente da Câmara Municipal, descrevendo, emocionado, os danos: "tenho aqui a Associação de Bombeiros e a Guarda Nacional Republicana sem condições. Tenho uma IPSS que pode ruir... Precisamos de facto de ajuda, porque é difícil".