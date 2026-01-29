"Precisamos de ajuda rápido". Autarca de Ferreira do Zêzere pede ao Governo para agir "rapidamente"

29 jan, 2026 - 15:47 • Carla Fino , João Pedro Quesado
O autarca de Ferreira do Zêzere pede, esta quinta-feira, que o Governo acelere a ajuda à região do Oeste e Vale do Tejo. A vila do distrito de Santarém sofreu fortes impactos da passagem da tempestade Kristin, na madrugada de quarta-feira, e pediu a declaração do estado de calamidade devido aos danos, falta de eletricidade e de comunicações.
"Os políticos, nos quais eu me incluo, têm de ter coragem política e pragmatismo naquilo que é a capacidade de tomar decisões, e aquilo que eu peço também ao senhor primeiro-ministro é que o possa fazer rapidamente", afirmou à Renascença Bruno Gomes. "Eu sei que o país atravessa momentos difíceis, em particular esta zona, mas preciso de garantir uma resposta muito rápida à minha população e aquilo que eu apelo é que rapidamente concentrem esforços para esta zona e para algumas deste território do Médio Tejo e também de Leiria."
"Precisamos de ajuda rápido", reforçou o presidente da Câmara Municipal, descrevendo, emocionado, os danos: "tenho aqui a Associação de Bombeiros e a Guarda Nacional Republicana sem condições. Tenho uma IPSS que pode ruir... Precisamos de facto de ajuda, porque é difícil".
Mau tempo
Pelo menos quatro mortos e mais de 5.400 ocorrênci(...)
Na manhã desta quinta-feira, a autarquia anunciou ter pedido ao Governo a declaração do estado de calamidade no concelho, sublinhando que se trata de “um território de interior, de extensão significativa, caracterizado por baixa densidade demográfica e consequente dispersão da população”, com uma mancha florestal densa, fatores que “agravaram os impactos do temporal e a complexidade da resposta no terreno”.
Prejuízos estimados em vários milhões de euros apó(...)
As fortes rajadas de vento causaram ainda danos significativos em habitações. “Centenas de casas apresentam as suas coberturas parcial ou totalmente destelhadas”, indica o comunicado, situação que compromete os bens das famílias e “fragiliza a sua resiliência”.
O concelho encontra-se também sem eletricidade e sem redes de comunicações, devido à destruição de infraestruturas essenciais. A autarquia refere a existência de danos em antenas de telecomunicações e centenas de postes de eletricidade de baixa, média e alta tensão, alertando que não há, neste momento, perspetivas de uma resolução rápida.