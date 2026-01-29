Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

País

"Precisamos de ajuda rápido". Autarca de Ferreira do Zêzere pede ao Governo para agir "rapidamente"

29 jan, 2026 - 15:47 • Carla Fino , João Pedro Quesado

À Renascença, Bruno Gomes fala de "uma IPSS que pode ruir" e de ter "a Associação de Bombeiros e a Guarda Nacional Republicana sem condições".

A+ / A-

O autarca de Ferreira do Zêzere pede, esta quinta-feira, que o Governo acelere a ajuda à região do Oeste e Vale do Tejo. A vila do distrito de Santarém sofreu fortes impactos da passagem da tempestade Kristin, na madrugada de quarta-feira, e pediu a declaração do estado de calamidade devido aos danos, falta de eletricidade e de comunicações.

"Os políticos, nos quais eu me incluo, têm de ter coragem política e pragmatismo naquilo que é a capacidade de tomar decisões, e aquilo que eu peço também ao senhor primeiro-ministro é que o possa fazer rapidamente", afirmou à Renascença Bruno Gomes. "Eu sei que o país atravessa momentos difíceis, em particular esta zona, mas preciso de garantir uma resposta muito rápida à minha população e aquilo que eu apelo é que rapidamente concentrem esforços para esta zona e para algumas deste território do Médio Tejo e também de Leiria."

"Precisamos de ajuda rápido", reforçou o presidente da Câmara Municipal, descrevendo, emocionado, os danos: "tenho aqui a Associação de Bombeiros e a Guarda Nacional Republicana sem condições. Tenho uma IPSS que pode ruir... Precisamos de facto de ajuda, porque é difícil".

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Mau tempo

🔴 Ao minuto: Decretado estado de calamidade pelo Governo

Pelo menos quatro mortos e mais de 5.400 ocorrênci(...)

Na manhã desta quinta-feira, a autarquia anunciou ter pedido ao Governo a declaração do estado de calamidade no concelho, sublinhando que se trata de “um território de interior, de extensão significativa, caracterizado por baixa densidade demográfica e consequente dispersão da população”, com uma mancha florestal densa, fatores que “agravaram os impactos do temporal e a complexidade da resposta no terreno”.

Segundo a Câmara, registou-se a queda de milhares de árvores em todo o concelho, o que provocou a obstrução generalizada de vias principais, secundárias, caminhos municipais e acessos a habitações isoladas. Uma situação que, refere o município, “comprometeu a mobilidade e exigiu esforços imensuráveis para o acesso a populações vulneráveis e para a necessária prestação de apoio”.
Ferreira do Zêzere vai pedir ao Governo a declaração de estado de calamidade

Ferreira do Zêzere vai pedir ao Governo a declaração de estado de calamidade

Prejuízos estimados em vários milhões de euros apó(...)

As fortes rajadas de vento causaram ainda danos significativos em habitações. “Centenas de casas apresentam as suas coberturas parcial ou totalmente destelhadas”, indica o comunicado, situação que compromete os bens das famílias e “fragiliza a sua resiliência”.

O concelho encontra-se também sem eletricidade e sem redes de comunicações, devido à destruição de infraestruturas essenciais. A autarquia refere a existência de danos em antenas de telecomunicações e centenas de postes de eletricidade de baixa, média e alta tensão, alertando que não há, neste momento, perspetivas de uma resolução rápida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias