Rádio MundialFM em Poiares lança recolha de fundos para reerguer torre de emissão

À Lusa, Nuno Soares estimou que seja necessário, "no mínimo, 45 mil euros" para reerguer a infraestrutura, que já tinha já tinha caído na sequência da passagem da tempestade Leslie, em 2018.

"Vamos avançar de todas as formas e, claro, que vamos levantar a torre", assegurou.

A torre de emissão da estação de rádio caiu, na quarta-feira, na sequência dos ventos durante a passagem da depressão Kristin.

"Já está agendada, na próxima semana, a reunião com a Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] para vermos qual é a melhor solução. Ainda assim, vamos avançar com uma campanha de recolha de fundos", afirmou Nuno Soares, presidente da direção da MundialFM.

A rádio MundialFM, de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, avançou com uma campanha de angariação de fundos para reerguer a torre de emissão, derrubada na quarta-feira pela força dos ventos.

"A rádio vai voltar, isso está fora de questão. Vamos tentar, já que fomos abalados por esta situação, trazer a emissão com muito melhor qualidade e melhor cobertura", disse.

Neste momento, a estação está apenas com emissão "online".

Nuno Soares criticou a ausência de um contacto por parte do Município de Vila Nova de Poiares e de a queda da torre não ter sido incluída no ponto de situação feito pela autarquia nas redes sociais, na quarta-feira.

"Com tudo o que aconteceu no concelho, a rádio não está incluída. Não caiu uma torre. Não houve um aviso à população para não ir mexer na infraestrutura", assinalou, acrescentando que o local não foi sinalizado.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.