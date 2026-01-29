Rajada de maior intensidade foi de 208 km/hora em Soure durante tempestade Kristin

Dez estações meteorológicas em Portugal continental registaram na quarta-feira rajadas superiores a 120 quilómetros por hora, tendo a mais intensa atingido os 208,8 quilómetros por hora em Degracias, no concelho de Soure. A rajada máxima associada à depressão Kristin foi registada às 05h40 de quarta-feira na Estação Meteorológica da Comunidade Intermunicipal da região Coimbra (CIM), situada no Parque Eólico das Degracias, disse à Lusa uma fonte oficial da CIM. Contactada pela Lusa, uma fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que nem sempre as estações operam exatamente com os mesmos parâmetros e, para efeitos de comparação, é necessário garantir que as condições são equivalentes.

Uma fonte do IPMA admitiu que a rajada registada em Soure poderá ter sido a mais forte até ao momento, mas ressalvou que poderão existir outras, eventualmente ainda mais intensas. Observou também que a estação se encontra a 524 metros de altitude, um fator que impacta "muito em termos de vento".

Exemplificou que uma estação localizada a esta altitude pode registar rajadas nesta ordem, enquanto outra localizada a uma cota inferior, próxima de uma zona habitada, pode registar valores mais baixos, mas ter um impacto muito maior na vida das pessoas. Até ao momento, a rajada mais forte validada pelo IPMA foi de 149 km/hora no Cabo Carvoeiro, Peniche, às 04h00 de quarta-feira, no entanto a base aérea de Monte Real registou uma rajada de vento com 176 quilómetros por hora pelas 5h00 e com 178 quilómetros por hora pouco tempo depois. Na lista do IPMA seguem-se rajadas registadas em Ansião, no distrito de Leiria, (146 quilómetros por hora, às 05h30), Leiria/aeródromo (142 quilómetros por hora, às 05h00), Castelo Branco (137 quilómetros por hora, às 06h20), Fóia, na Serra de Monchique, (135 quilómetros por hora, às 06h40). Em Vale Donas, em Tomar, foi registada uma rajada de vento de 133 quilómetros por hora, às 05h30, no Cabo da Roca, 131 quilómetros por hora, às 03h00, Santa Cruz, em Torres Vedras, 128,9 e Cavalos de Caldeirão, em Loulé, 120,2 quilómetros por hora, segundo dados publicados no 'site' do IPMA consultados pela Lusa.