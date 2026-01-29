Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rasto de destruição na Figueira da Foz e na Marinha Grande após a depressão Kristin

29 jan, 2026 - 09:22 • Olímpia Mairos , com Jaime Dantas , João Cunha

Repórteres da Renascença no terreno relatam estragos e trabalhos de recuperação.

A+ / A-

No dia seguinte à passagem da depressão Kristin , milhares de pessoas continuam sem eletricidade, sem água e sem comunicações em várias zonas do país. No terreno, as equipas da Proteção Civil prosseguem os trabalhos de limpeza, remoção de destroços e avaliação dos danos, numa corrida contra o tempo para repor a normalidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na Figueira da Foz , os estragos são visíveis um pouco por toda a cidade. Pelos passeios, acumulam-se telhas partidas que caíram dos telhados dos edifícios durante a tempestade. No Jardim da Figueira da Foz, junto ao Mercado Municipal, várias árvores foram derrubadas pela força do vento.

Mais a Norte, na Marinha Grande, o cenário é descrito como de “verdadeira destruição” . À entrada da cidade, para quem sai da A8, os danos são evidentes: árvores tombadas, painéis publicitários no chão e partes de coberturas de edifícios arrancadas pelo vento e projetadas para a berma da estrada.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 192 ocorrências relacionadas com o mau tempo entre as 0h00 e as 8h00 desta quinta-feira, com maior incidência nas regiões de Coimbra e Leiria.

Com várias frentes de trabalho ainda ativas, as autoridades sublinham a importância de a população respeitar as zonas interditas, seguir as orientações da Proteção Civil e reportar ocorrências que possam representar perigo.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias