Seis desalojados na Batalha, onde a rede Siresp deixou de funcionar

O mau tempo registado na quarta-feira provocou seis desalojados no concelho da Batalha, onde a rede Siresp deixou de funcionar, afirmou à agência Lusa o presidente daquele município do distrito de Leiria.

"O Siresp [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal] funcionou de manhã e à tarde deixou de funcionar. Nunca mais voltou a funcionar, a não ser em algumas zonas em São Mamede", disse André Sousa.

O autarca da Batalha, que falava à Lusa depois das 22h00 de quarta-feira a partir de Fátima, no concelho vizinho de Ourém, para onde se deslocou para ter rede de telemóvel, precisou que "a rede Siresp funcionou desde as 5h00 até às 11h00, 12h00".

"A partir daí, deixou de funcionar completamente, a não ser em algumas zonas em São Mamede", reafirmou.

Destacando que a "principal notícia" é que o concelho não registou vítimas, o presidente da Câmara referiu que há "seis desalojados, mas todos eles encontraram solução".

"Conjuntamente com os serviços municipais, conseguimos encontrar soluções em casa de familiares", declarou.

Quanto às estradas, é possível circular em todas as vias principais, sendo que hoje o foco passa também pela limpeza das estradas secundárias.

"Há muitas árvores caídas, eu arrisco-me a dizer centenas ou milhares de árvores caídas", salientou André Sousa.