Seis desalojados na Batalha, onde a rede Siresp deixou de funcionar

29 jan, 2026 - 08:11 • Lusa
O mau tempo registado na quarta-feira provocou seis desalojados no concelho da Batalha, onde a rede Siresp deixou de funcionar, afirmou à agência Lusa o presidente daquele município do distrito de Leiria.
"O Siresp [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal] funcionou de manhã e à tarde deixou de funcionar. Nunca mais voltou a funcionar, a não ser em algumas zonas em São Mamede", disse André Sousa.
O autarca da Batalha, que falava à Lusa depois das 22h00 de quarta-feira a partir de Fátima, no concelho vizinho de Ourém, para onde se deslocou para ter rede de telemóvel, precisou que "a rede Siresp funcionou desde as 5h00 até às 11h00, 12h00".
"A partir daí, deixou de funcionar completamente, a não ser em algumas zonas em São Mamede", reafirmou.
Destacando que a "principal notícia" é que o concelho não registou vítimas, o presidente da Câmara referiu que há "seis desalojados, mas todos eles encontraram solução".
"Conjuntamente com os serviços municipais, conseguimos encontrar soluções em casa de familiares", declarou.
Quanto às estradas, é possível circular em todas as vias principais, sendo que hoje o foco passa também pela limpeza das estradas secundárias.
"Há muitas árvores caídas, eu arrisco-me a dizer centenas ou milhares de árvores caídas", salientou André Sousa.
Adiantando, àquela hora, que os serviços municipais estavam a trabalhar e iriam trabalhar toda a noite no fornecimento de água, André Sousa explicou que a autarquia estava a colocar oito geradores em furos e reservatórios, para recuperar o serviço de abastecimento de água.
"Temos muitos postes de eletricidade caídos, muitos mesmo. Estivemos a identificar também durante o dia de hoje [quarta-feira] todos os postes de média e baixa tensão, e depois tínhamos de vir a Fátima para comunicar à E-Redes, fomos também presencialmente", adiantou, referindo que o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil foi ativado.
O presidente do Município da Batalha referiu ainda a existência de "danos significativos" em indústrias e até num pavilhão desportivo.
"Tivemos alguns acidentes rodoviários, incluindo um carro que se embrulhou nos fios elétricos e ficou suspenso no ar, na Estrada Nacional 356", declarou.
André Sousa agradeceu o apoio da população, que "tem sido exemplar", e de várias empresas do concelho, que "têm fornecido geradores ou têm ajudado na limpeza das ruas".
A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.
Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.
A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.