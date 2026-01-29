Situação de calamidade decretada até 1 de fevereiro em pelo menos 60 municípios

O Governo anunciou esta quinta-feira que o decreto de situação de calamidade abrange o período entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro e cerca de 60 municípios na região mais afetada pela tempestade Kristin.

Segundo António Leitão Amaro, ministro da Presidência, o decreto abrange cerca de 60 municípios, entre Mira (distrito de Coimbra) e Lourinhã e Torres Novas (distrito de Lisboa) no litoral até Idanha-a-Nova na fronteira. Também estão incluídos concelhos fora desta região "que declararam e ativaram planos de Proteção Civil".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A situação de calamidade pode ser prolongada por despacho da ministra da Administração Interna, assim como alargada a mais municípios.

O Conselho de Ministros determinou também o "levantamento imediato dos danos" liderado pelas comissões de desenvolvimento regional das regiões afetadas em colaboração com municípios, Proteção Civil e ainda o Instituto Nacional de Estatística (INE), por motivos de aplicação de possíveis fundos europeus de recuperação.