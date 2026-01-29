UE disponível a ajudar Portugal. "Mortes e destruição de infraestruturas é devastadora"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifesta disponibilidade para ajudar Portugal.

Von der Leyen escreve no Twitter que falou com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em sinal de "profunda solidariedade após o impacto extremo da tempestade Kristin em Portugal".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A perda de vidas e destruição de infraestruturas é devastadora", sublinha.

A presidente da Comissão Europeia garante que a União Europeia está pronta a ajudar Portugal a recuperar através dos mecanismos europeus.

O comissário europeu Dan Joergensen chega esta quinta-feira à noite a Portugal para encontros com as autoridades, numa altura em se fazem contas aos danos provocados pela tempestade Kristin.

O Governo anunciou esta quinta-feira que o decreto de situação de calamidade abrange o período entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro e cerca de 60 municípios na região mais afetada pela tempestade Kristin.

