Ajuda às populações de Leiria: onde e como apoiar

30 jan, 2026 - 09:10 • Olímpia Mairos , com Henrique Cunha

Pavilhão dos Pousos concentra a recolha de bens e a Cáritas ativou mecanismos de apoio às famílias afetadas.

A ajuda às populações afetadas pelo mau tempo no concelho de Leiria está a ser organizada em vários pontos, com apelos à solidariedade dirigidos à população.

A entrega de bens essenciais está centralizada no pavilhão dos Pousos, junto à cidade de Leiria, onde funciona desde quinta-feira um centro de apoio. No local já estão a ser recolhidos bens alimentares destinados a pessoas que não conseguiram deslocar-se aos supermercados ainda em funcionamento ou que necessitam de apoio imediato.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No mesmo espaço está também a decorrer a distribuição de lonas e plásticos, para permitir que as famílias possam proteger provisoriamente telhados danificados, numa altura em que muitas habitações ainda não reúnem condições para reparações definitivas. A autarquia apela a quem queira ajudar com bens que se dirija ao pavilhão dos Pousos, onde equipas municipais asseguram a receção e encaminhamento dos donativos.

Ao nível do apoio social e de saúde, a partir das 10h00 desta sexta-feira entra em funcionamento um serviço de ação social e de teleconsultas no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Leiria, destinado a dar resposta às necessidades mais urgentes da população afetada.

Os donativos podem também ser entregues na Cáritas Diocesana de Leiria, na Rua Francisco Pereira da Silva, junto ao Seminário. No sábado e no domingo, as instalações estarão abertas entre as 9h00 e as 17h00.

Entretanto, a Cáritas Portuguesa ativou uma conta de emergência nacional para apoiar situações de maior vulnerabilidade resultantes do mau tempo. A Renascença apurou que a instituição está já a contactar as várias Cáritas diocesanas — em particular as das zonas mais afetadas — para identificar necessidades concretas e definir a melhor forma de canalizar a ajuda.

A organização logística e a definição de prioridades continuam, no entanto, a ser condicionadas pelas falhas nas comunicações que persistem em algumas regiões. A Cáritas deverá divulgar ainda esta manhã mais informações sobre como e onde os portugueses podem prestar apoio às populações afetadas.

