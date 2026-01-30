"As máquinas não decidem por nós". Especialistas debatem IA no diagnóstico do AVC

30 jan, 2026 - 06:30 • André Rodrigues
A Inteligência Artificial “veio acrescentar possibilidades” à prevenção e diagnóstico do Acidente Vascular Cerebral (AVC), admite na Renascença a neurologista Sandra Moreira.
Para a responsável pelo curso de IA aplicada ao AVC, “os modelos mais preditivos de IA podem ajudar a construir sistemas de apoio à decisão, que são pequenas máquinas, baseadas em algoritmos, que com base em informação fornecida, seja ela clínica, seja de exames complementares que fazemos aos doentes, seja informação sobre a genética do doente que, depois, nos ajudam a tomar decisões mais rapidamente… porque todos os minutos contam”.
A neurologista assegura, contudo, que “as máquinas não decidem por nós”, porque “há capacidades humanas que não são simuláveis”.
Mas a IA permite “tomar melhores decisões e aprender com mais rapidez e com mais fiabilidade”.
Este é um dos debates no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) que hoje termina em Braga.
Dia Mundial do AVC
Os especialistas insistem que 90% das ocorrências de AVC poderiam ser evitadas com mudanças de estilo de vida. Mas a realidade é que este problema de saúde continua a ser principal causa de morte em Portugal.
“Atualmente, ainda tomamos decisões muito genéricas. Ou seja, conhecemos características de doentes que respondem, por exemplo, a determinados tratamentos e agimos com base nestes conhecimentos muito genéricos. A Inteligência Artificial poderá vir a ajudar-nos a ter mais em conta as características individuais de cada pessoa, para tomarmos decisões mais acertadas para aquela pessoa, mas não para decidir por nós, porque isso é muito diferente”, acrescenta.
Além disso, Sandra Moreira entende que a adoção de modelos de IA no circuito pode ajudar em tarefas mais burocráticas, “que consomem imenso tempo: redigir relatórios clínicos, extrair informação de um doente que está dispersa nos registos eletrónicos”, são exemplos de como a IA “pode acrescentar ferramentas com um enorme poder”.
Contudo, Portugal ainda precisa de dar o salto para a utilização destas ferramentas em contexto hospitalar.
“Há uma grande desproporção entre o que está a ser estudado e o que está a ser implementado”, principalmente no setor público.
Sandra Moreira é neurologista da ULS de Matosinhos e reconhece que “ainda temos muito poucas ferramentas de Inteligência Artificial a serem implementadas e utilizadas”, sobretudo por questões técnicas relacionadas com validação de software.
Mas, no futuro, “quando os médicos tiverem conhecimento sobre as ferramentas que existem, podem começar a utilizá-las de forma segura no seu dia a dia”.