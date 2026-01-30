Ouvir
Sociedade Portuguesa do AVC

"As máquinas não decidem por nós". Especialistas debatem IA no diagnóstico do AVC

30 jan, 2026 - 06:30 • André Rodrigues

Neurologista Sandra Moreira lembra necessidade de diagnosticar rapidamente para evitar sequelas graves: "modelos preditivos de IA podem ajudar a construir sistemas de apoio à decisão".

A Inteligência Artificial “veio acrescentar possibilidades” à prevenção e diagnóstico do Acidente Vascular Cerebral (AVC), admite na Renascença a neurologista Sandra Moreira.

Para a responsável pelo curso de IA aplicada ao AVC, “os modelos mais preditivos de IA podem ajudar a construir sistemas de apoio à decisão, que são pequenas máquinas, baseadas em algoritmos, que com base em informação fornecida, seja ela clínica, seja de exames complementares que fazemos aos doentes, seja informação sobre a genética do doente que, depois, nos ajudam a tomar decisões mais rapidamente… porque todos os minutos contam”.

A neurologista assegura, contudo, que “as máquinas não decidem por nós”, porque “há capacidades humanas que não são simuláveis”.

Mas a IA permite “tomar melhores decisões e aprender com mais rapidez e com mais fiabilidade”.

Este é um dos debates no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) que hoje termina em Braga.

Rapidez de diagnóstico para evitar sequelas graves

Os especialistas insistem que 90% das ocorrências de AVC poderiam ser evitadas com mudanças de estilo de vida. Mas a realidade é que este problema de saúde continua a ser principal causa de morte em Portugal.

“Atualmente, ainda tomamos decisões muito genéricas. Ou seja, conhecemos características de doentes que respondem, por exemplo, a determinados tratamentos e agimos com base nestes conhecimentos muito genéricos. A Inteligência Artificial poderá vir a ajudar-nos a ter mais em conta as características individuais de cada pessoa, para tomarmos decisões mais acertadas para aquela pessoa, mas não para decidir por nós, porque isso é muito diferente”, acrescenta.

Além disso, Sandra Moreira entende que a adoção de modelos de IA no circuito pode ajudar em tarefas mais burocráticas, “que consomem imenso tempo: redigir relatórios clínicos, extrair informação de um doente que está dispersa nos registos eletrónicos”, são exemplos de como a IA “pode acrescentar ferramentas com um enorme poder”.

Contudo, Portugal ainda precisa de dar o salto para a utilização destas ferramentas em contexto hospitalar.

Há uma grande desproporção entre o que está a ser estudado e o que está a ser implementado”, principalmente no setor público.

Sandra Moreira é neurologista da ULS de Matosinhos e reconhece que “ainda temos muito poucas ferramentas de Inteligência Artificial a serem implementadas e utilizadas”, sobretudo por questões técnicas relacionadas com validação de software.

Mas, no futuro, “quando os médicos tiverem conhecimento sobre as ferramentas que existem, podem começar a utilizá-las de forma segura no seu dia a dia”.

