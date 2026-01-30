Beber água da torneira que não esteja ligada à rede pública ou lavar alimentos? DGS diz para não o fazer

30 jan, 2026 - 10:47 • Olímpia Mairos
A Direção-Geral da Saúde alerta para os riscos para a saúde pública após a passagem da tempestade Kristin. Cortes de eletricidade e falhas no abastecimento podem comprometer a qualidade da água e a segurança dos alimentos. Conheça as principais respostas às dúvidas mais comuns.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica pode afetar sistemas de abastecimento de água e a conservação dos alimentos em frigoríficos e congeladores, aumentando o risco de contaminação e de doenças de origem alimentar.
Só deve consumir água da torneira se existir confirmação oficial de que é segura. Caso contrário, não deve beber, lavar alimentos nem escovar os dentes com água que não esteja ligada à rede pública de abastecimento, a menos que haja confirmação de uma autoridade ou entidade oficial da sua segurança.
Sempre que possível, deve ser usada água engarrafada. Se não estiver disponível, a água deve ser fervida durante dez minutos ou desinfetada com lixívia adequada, sem perfumes ou detergentes, utilizando cerca de duas gotas por litro. As fontes de água não ligadas à rede pública, como poços ou minas, devem ser evitadas.
Deve continuar a usar a sanita, se a rede o permitir, evitando despejar águas usadas quando o sistema estiver inoperacional. As águas residuais não devem ser lançadas no solo ou em ribeiros e o lixo doméstico deve ser mantido afastado de fontes de água.
Se a interrupção de energia não tiver ultrapassado as 12 horas, os alimentos poderão manter-se seguros. Após esse período, recomenda-se que os alimentos do frigorífico sejam descartados, com exceção da fruta e dos hortícolas inteiros.
Um congelador cheio pode manter os alimentos congelados até 48 horas, ou 24 horas se estiver meio cheio, desde que a porta se mantenha fechada. Alimentos que ainda apresentem cristais de gelo ou estejam frios poderão, na maioria dos casos, ser confecionados ou recongelados.
Os alimentos devem ser confecionados rapidamente e a temperaturas superiores a 75 graus. Não devem ser provados para avaliar se estão bons e qualquer alimento com cheiro, cor ou textura alterados deve ser deitado fora.
Deve evitar atravessar zonas inundadas, reduzir o contacto com águas das cheias, usar luvas e botas impermeáveis durante limpezas e não manusear aparelhos elétricos enquanto houver água acumulada nas habitações. É também aconselhável remover materiais húmidos para prevenir bolor.
A DGS aconselha a evitar zonas com árvores instáveis ou estruturas danificadas, a utilizar lanternas em vez de velas e a seguir sempre as indicações da Proteção Civil, do IPMA e das autoridades de saúde, mantendo-se em locais seguros enquanto persistirem os efeitos da tempestade Kristin.
