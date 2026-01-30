Ouvir
Beber água da torneira que não esteja ligada à rede pública ou lavar alimentos? DGS diz para não o fazer

30 jan, 2026 - 10:47 • Olímpia Mairos

Direção-Geral da Saúde deixa recomendações sobre água, alimentação e segurança após os cortes de energia.

A Direção-Geral da Saúde alerta para os riscos para a saúde pública após a passagem da tempestade Kristin. Cortes de eletricidade e falhas no abastecimento podem comprometer a qualidade da água e a segurança dos alimentos. Conheça as principais respostas às dúvidas mais comuns.

Porque é que a tempestade Kristin representa um risco para a saúde?

A interrupção do fornecimento de energia elétrica pode afetar sistemas de abastecimento de água e a conservação dos alimentos em frigoríficos e congeladores, aumentando o risco de contaminação e de doenças de origem alimentar.

É seguro consumir água da torneira?

Só deve consumir água da torneira se existir confirmação oficial de que é segura. Caso contrário, não deve beber, lavar alimentos nem escovar os dentes com água que não esteja ligada à rede pública de abastecimento, a menos que haja confirmação de uma autoridade ou entidade oficial da sua segurança.

Que água deve ser utilizada?

Sempre que possível, deve ser usada água engarrafada. Se não estiver disponível, a água deve ser fervida durante dez minutos ou desinfetada com lixívia adequada, sem perfumes ou detergentes, utilizando cerca de duas gotas por litro. As fontes de água não ligadas à rede pública, como poços ou minas, devem ser evitadas.

Que cuidados devo ter com o saneamento?

Deve continuar a usar a sanita, se a rede o permitir, evitando despejar águas usadas quando o sistema estiver inoperacional. As águas residuais não devem ser lançadas no solo ou em ribeiros e o lixo doméstico deve ser mantido afastado de fontes de água.

Os alimentos do frigorífico ainda podem ser consumidos?

Se a interrupção de energia não tiver ultrapassado as 12 horas, os alimentos poderão manter-se seguros. Após esse período, recomenda-se que os alimentos do frigorífico sejam descartados, com exceção da fruta e dos hortícolas inteiros.

E os alimentos do congelador?

Um congelador cheio pode manter os alimentos congelados até 48 horas, ou 24 horas se estiver meio cheio, desde que a porta se mantenha fechada. Alimentos que ainda apresentem cristais de gelo ou estejam frios poderão, na maioria dos casos, ser confecionados ou recongelados.

Como garantir uma alimentação segura?

Os alimentos devem ser confecionados rapidamente e a temperaturas superiores a 75 graus. Não devem ser provados para avaliar se estão bons e qualquer alimento com cheiro, cor ou textura alterados deve ser deitado fora.

Que cuidados de segurança devem ser mantidos após a tempestade?

Deve evitar atravessar zonas inundadas, reduzir o contacto com águas das cheias, usar luvas e botas impermeáveis durante limpezas e não manusear aparelhos elétricos enquanto houver água acumulada nas habitações. É também aconselhável remover materiais húmidos para prevenir bolor.

Que outras recomendações deixa a autoridade de Saúde?

A DGS aconselha a evitar zonas com árvores instáveis ou estruturas danificadas, a utilizar lanternas em vez de velas e a seguir sempre as indicações da Proteção Civil, do IPMA e das autoridades de saúde, mantendo-se em locais seguros enquanto persistirem os efeitos da tempestade Kristin.

[Novo título para melhor esclarecimento. Substitui o anterior: Beber água da torneira, lavar alimentos ou escovar os dentes? A DGS diz para não o fazer]

