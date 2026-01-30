Cáritas ativa conta de emergência nacional para apoiar as vítimas da tempestade Kristin

Todos os que quiserem ajudar as vítimas da depressão Kristin podem deixar bens alimentares, produtos de higiene e outros materiais, como lonas e cordas, em qualquer uma das Cáritas diocesanas espalhadas pelo país.

Em declarações à Renascença, a presidente da Cáritas Diocesana de Leiria, Ana Mota, adianta que foi criado um fundo de emergência social para apoiar as populações atingidas pela tempestade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Além da recolha de donativos, a instituição está a tentar perceber em que situação estão muitas das famílias que acompanha regularmente.

“Como estamos com muita dificuldade a contactar as pessoas, porque não temos comunicações, amanhã [sábado] vamos ter uma carrinha que vai às aldeias entregar os bens que estamos a receber”, diz Ana Mota.

A presidente da Cáritas de Leiria esclarece que, neste momento, há maior necessidade de alimentos não perecíveis como atum e salsichas. “Arroz e massa temos bastante. Temos também necessidade de água e de tudo o que possa ser armazenado, porque as pessoas não têm luz e não têm forma de cozinhar”, afirma a responsável.

Quem quiser ajudar como voluntário, pode também dirigir-se à sede da Cáritas Diocesana de Leiria. Basta inscrever-se no local ou através do email caritas@leiria.pt.



Como fazer um donativo?

A Cáritas criou o Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin. Todos os donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária, com a descrição Tempestade KRISTIN (IBAN) e donativo online revertem integralmente para este fundo.



Os donativos monetários podem ser efetuados através de:

MB WAY: 961 483 691

Transferência Bancária (IBAN): PT50 0035 0393 0019 7024 329 3 - Caixa Geral de Depósitos. No descritivo da transferência deve constar: “Tempestade KRISTIN”

Donativo Online – Fundo de Emergência Social: https://pinpay.pt/9fquFBgjyG

Lista de bens necessários

Alimentos Não Perecíveis:

• Arroz e Massa

• Azeite e Óleo

• Enlatados (Atum, Salsichas, Leguminosas)

• Leite e Papas Infantis

• Bolachas e Cereais

Produtos de Higiene

• Champô e Sabonete

• Gel de banho

• Fraldas e Toalhetes

• Higiene oral e higiene feminina

Outros Materiais:

• Lonas

• Manga Plástica

• Cordas

Local de Recolha: Sede da Cáritas Diocesana de Leiria. Horário: 09h00 – 18h00