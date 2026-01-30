Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Circulação ferroviária continua condicionada nas Linhas do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste

30 jan, 2026 - 07:52 • Olímpia Mairos , com Lusa

CP mantém vários troços sem circulação devido aos estragos provocados pelo mau tempo.

A+ / A-

A circulação de comboios continua interrompida em vários troços das Linhas do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste , bem como nos Urbanos de Coimbra e no serviço regional entre Coimbra B e o Entroncamento, na sequência da passagem da depressão Kristin.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelas 6h50 desta sexta-feira, mantinham-se suspensos vários serviços ferroviários, apesar de a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicar que, durante a madrugada, não foram registadas ocorrências relevantes, depois de dois dias marcados por centenas de situações associadas ao mau tempo.

Segundo informação divulgada pela CP nas redes sociais, continuam sem circulação os comboios na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, na Linha da Beira Baixa, no troço entre Ródão e Castelo Novo, e na Linha do Oeste . Permanecem também suspensos os Urbanos de Coimbra entre Coimbra B e Alfarelos, o serviço regional entre Coimbra B e o Entroncamento e os comboios de longo curso na Linha do Norte, entre Porto e Lisboa .

A CP adianta ainda que, na noite de quinta-feira, foi parcialmente retomada a circulação na Linha da Beira Baixa , limitada ao serviço regional no troço entre a Covilhã e a Guarda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias