Circulação ferroviária continua condicionada nas Linhas do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste

A circulação de comboios continua interrompida em vários troços das Linhas do Norte, Douro, Beira Baixa e Oeste , bem como nos Urbanos de Coimbra e no serviço regional entre Coimbra B e o Entroncamento, na sequência da passagem da depressão Kristin.

Pelas 6h50 desta sexta-feira, mantinham-se suspensos vários serviços ferroviários, apesar de a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicar que, durante a madrugada, não foram registadas ocorrências relevantes, depois de dois dias marcados por centenas de situações associadas ao mau tempo.

Segundo informação divulgada pela CP nas redes sociais, continuam sem circulação os comboios na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, na Linha da Beira Baixa, no troço entre Ródão e Castelo Novo, e na Linha do Oeste . Permanecem também suspensos os Urbanos de Coimbra entre Coimbra B e Alfarelos, o serviço regional entre Coimbra B e o Entroncamento e os comboios de longo curso na Linha do Norte, entre Porto e Lisboa .

A CP adianta ainda que, na noite de quinta-feira, foi parcialmente retomada a circulação na Linha da Beira Baixa , limitada ao serviço regional no troço entre a Covilhã e a Guarda.