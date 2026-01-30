Depressão Kristin mantém vários distritos sob aviso este fim de semana

Vários distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso meteorológico esta sexta-feira e sábado, devido à chuva intensa, vento forte, queda de neve e agitação marítima, numa situação que deverá prolongar-se ao longo do fim de semana por causa da depressão Kristin.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso laranja até às 21h00 desta sexta-feira, passando depois a aviso vermelho até às 3h00 de sábado, devido à forte ondulação. Estão previstas ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14 a 15 metros de altura máxima.

Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra permanecem sob aviso laranja entre as 9h00 desta sexta-feira e as 15h00 de sábado, passando depois a amarelo, igualmente por causa da agitação marítima.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos a partir do meio da manhã. Os aguaceiros poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, sobretudo a norte do sistema montanhoso Montejunto–Estrela, em particular no litoral.

Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 1000 a 1200 metros a partir do final da tarde, especialmente na região Norte.

O vento será fraco a moderado de sul/sudoeste, intensificando-se a partir do meio da manhã para moderado a forte no litoral, com rajadas até 80 km/h, e nas terras altas, onde poderão atingir 110 km/h, rodando para oeste/noroeste durante a tarde. Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior e uma pequena descida da temperatura, sobretudo da mínima.

No sábado, a previsão aponta para precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro, que será de neve nas terras altas, mantendo-se o vento forte no litoral e nas terras altas e a agitação marítima significativa.

Já no domingo, o céu deverá manter-se muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva mais frequentes e intensos no litoral das regiões Norte e Centro, podendo ainda ocorrer trovoada no final do dia. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte no litoral e nas terras altas, sobretudo no início da manhã e ao final do dia.