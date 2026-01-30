Exército reforça apoio às populações afetadas pela Depressão Kristin

O exército vai reforçar o apoio às populações afetadas pela Depressão Kristin com meios de engenharia, comunicações, energia e capacidade de alojamento.

No âmbito do apoio às autoridades civis, as forças armadas mantêm ações de limpeza entre outras missões.

Ao que a Renascença apurou, a caminho do terreno estão três destacamentos de engenharia - retroescavadora/pá carregadora - projetados no terreno, com um em apoio à Marinha Grande e dois em apoio a Ferreira do Zêzere.

Há, ainda, cinco destacamentos em preparação, cinco módulos de satélite Starlink, com capacidade de fornecimento de internet, um módulo de rear link, para reforço das ligações de comunicações, três geradores em apoio a Alvaiázere, assegurando fornecimento de energia a um lar, uma bomba de captação de água e apoio a bombeiros locais.

O exército vai estabelecer, igualmente, a capacidade de mil alojamentos, distribuídos por 10 unidades militares na Sub-região do Médio Tejo/Lisboa.

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, acompanhado pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, vão visitar hoje o dispositivo militar na Marinha Grande e em Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, para o apoio às populações afetadas pela tempestade Kristin.