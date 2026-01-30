Gouveia e Melo não compreende "ausência de resposta ou da utilização das Forças Armadas"

O almirante Gouveia e Melo nota uma "certa ausência" do Exército na resposta aos estragos da Depressão Kristin desta semana.

Ao que a Renascença apurou, estão agora a ser projetados no terreno três destacamentos de Engenharia: Um com destino à Marinha Grande, dois para Ferreira do Zêzere. E haverá outros cinco destacamentos em preparação.

Avança um reforço da presença militar no terreno que, até agora, praticamente não foi detetada nos locais críticos pelo Almirante Gouveia e Melo: "Não, não tenho visto. Pelo menos nas televisões, não tenho visto nenhuma ação dos militares. Há uma certa ausência, parece-me, de resposta".

Contatado pela Renascença, o antigo CEMA diz que não consegueo compreender, "mas quem poderá dar essa resposta é o próprio ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro".

Gouveia e Melo recorda que "uma das missões das Forças Armadas é auxiliar as populações em caso de emergência" e sublinha que "esse apoio já foi prestado em situações anteriores, quer nos fogos, quer na pandemia".

Consegue perceber que só agora, mais de dois dias depois de uma situação climatérica extrema e que se comece a ouvir falar do envio das Forças Armadas, com os seus meios, para os locais mais afetados pela depressão Kristin?

Eu não consigo explicar. Uma das missões das Forças Armadas é auxiliar as populações em caso de emergência e esse apoio já foi prestado em situações anteriores, quer nos fogos, quer na pandemia. As Forças Armadas têm uma elevada capacidade, estão distribuídas pelo território nacional e têm essencialmente uma coisa que tem falhado agora, que é a capacidade de comando e controlo...que podem ajudar bastante para atender aos estragos que aconteceram no fruto dos intempéries.

Portanto, já podiam estar militares no terreno a desimpedir estradas, a libertar as linhas férreas...

Os militares poderão fazer isso, mas essencialmente conferem uma estrutura de comando e controlo, e de organização, no terreno que pode ser muito útil.

Mas consegue compreender porque é que o Ministro da Defesa e o próprio CEMGFA ainda não colocaram no terreno um contingente visível de Forças Armadas?

Não. Não consigo compreender, mas quem poderá dar essa resposta é o próprio ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro.

E a imagem que tem de terreno também não é da presença das Forças Armadas...

Não, não tenho visto. Pelo menos nas televisões, não tenho visto nenhuma ação dos militares. Há uma certa ausência, parece-me, de resposta. Se calhar porque não estou totalmente informado, mas parece-me - pelo menos no que vejo nos noticiários - que há uma ausência de resposta ou da utilização das Forças Armadas nesta situação.

O Exército, nomeadamente, tem meios para poder ajudar as populações?

Tem. O Exército tem o Batalhão de Engenharia, a Marinha tem capacidades e a Força Aérea também tem capacidades materiais, que podem ser úteis neste momento de perigo.

Ou seja, considera incompreensível que permaneçam nos quarteis?

Na minha muito modesta opinião, acho que já deviam estar a atuar no terreno.