Governo: 90% das pessoas sem eletricidade "irão tê-la até ao próximo domingo"

A grande maioria das pessoas sem eletricidade na região Centro do país voltam a ter energia elétrica nos próximos dias. O ministro da Coesão Territorial deu esta sexta-feira a primeira perspetiva temporal de recuperação do fornecimento de eletricidade na região afetada.

"90% das pessoas que hoje estão sem energia irão tê-la até ao próximo domingo, que é muito tempo de espera", reconheceu Manuel Castro Almeida, apontando que, no entanto, "corresponde a um trabalho muito diligente que todos os autarcas reconheceram que a E-Redes está a fazer".

Manuel Castro Almeida falava aos jornalistas após uma reunião com os autarcas em Leiria. Esta tarde, também vai reunir em Coimbra com os autarcas da região.

De acordo com a E-Redes, 285 mil clientes estavam sem eletricidade até às 11h desta sexta-feira. 215 mil desses clientes estão na zona de Leiria, a região mais afetada.