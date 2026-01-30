Ouvir
Tempestade Kristin

Governo: 90% das pessoas sem eletricidade "irão tê-la até ao próximo domingo"

30 jan, 2026 - 14:11 • Carla Fino , João Pedro Quesado

De acordo com a E-Redes, 285 mil clientes estavam sem eletricidade até às 11h desta sexta-feira. 215 mil desses clientes estão na zona de Leiria, a região mais afetada.

A grande maioria das pessoas sem eletricidade na região Centro do país voltam a ter energia elétrica nos próximos dias. O ministro da Coesão Territorial deu esta sexta-feira a primeira perspetiva temporal de recuperação do fornecimento de eletricidade na região afetada.

"90% das pessoas que hoje estão sem energia irão tê-la até ao próximo domingo, que é muito tempo de espera", reconheceu Manuel Castro Almeida, apontando que, no entanto, "corresponde a um trabalho muito diligente que todos os autarcas reconheceram que a E-Redes está a fazer".

Manuel Castro Almeida falava aos jornalistas após uma reunião com os autarcas em Leiria. Esta tarde, também vai reunir em Coimbra com os autarcas da região.

Os números da E-Redes dizem respeito a pontos de entrega de energia, como habitações, empresas ou estabelecimentos comerciais com ligação elétrica, o que dificulta a quantificação exata do número de pessoas afetadas pelos cortes.

No distrito de Leiria, a empresa ativou o estado de emergência, tendo 30 geradores instalados e estando a mobilizar cerca de mais 200, segundo informação divulgada na quinta-feira. A prioridade passa por garantir o fornecimento de energia a infraestruturas críticas e acelerar a reposição do serviço nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin.

