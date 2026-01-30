Instituições de ensino superior vão poder exigir apenas uma prova de ingresso

As instituições de ensino superior poderão voltar a exigir apenas uma prova de ingresso, segundo um diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, que acaba com a obrigatoriedade de os alunos realizarem, pelo menos, duas provas. O ministro da presidência, António Leitão Amaro, revelou que o Governo aprovou um decreto-lei com alterações ao regime de acesso ao ensino superior. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) explicou que o diploma prevê uma redução do número mínimo de provas de ingresso obrigatórias, de duas para uma, que deverá estar em vigor já no próximo ano letivo de 2026/2027. A mudança reverte uma decisão do governo socialista e permite que as instituições voltem a aplicar a regra que vigorou até 2024.

O decreto-lei restabelece a possibilidade de fixação de entre uma e três provas de ingresso para cada curso: Nos dois próximos anos letivos, as instituições poderão acrescentar "dois elencos alternativos de provas para ingresso em determinado curso, cada um constituído por uma única prova de ingresso", explicou a tutela. O ministério decidiu alterar as regras depois da redução de caloiros no ensino superior este ano letivo, em que passaram a ser exigidas, pelo menos, duas provas de ingresso. Universidades e politécnicos apontaram o dedo ao novo modelo de acesso, considerando que o aumento de provas era um dos motivos para a redução de colocados, que este ano atingiu valores próximos aos registados há quase uma década. A tese das instituições pode ser corroborada por dados do ministério que mostram que foi nos cursos que aumentaram o número de provas obrigatórias que se sentiu a maior diminuição de caloiros. "Nos cursos que mantiveram duas ou três provas de ingresso não se registaram diminuições relevantes no acesso", acrescentou o MECI em resposta à Lusa, estimando que este ano poderia haver "mais cerca de 2.800 alunos" se não tivessem sido introduzidas novas regras. O ministério salienta que a alteração hoje aprovada vai ao encontro das solicitações das Instituições de Ensino Superior e teve "parecer favorável do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e do Conselho Nacional de Educação (CNE)".