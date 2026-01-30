Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Instituições de ensino superior vão poder exigir apenas uma prova de ingresso

30 jan, 2026 - 02:02 • Lusa

Mudança reverte uma decisão do Governo socialista e permite que as instituições voltem a aplicar a regra que vigorou até 2024.

A+ / A-

As instituições de ensino superior poderão voltar a exigir apenas uma prova de ingresso, segundo um diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, que acaba com a obrigatoriedade de os alunos realizarem, pelo menos, duas provas.

O ministro da presidência, António Leitão Amaro, revelou que o Governo aprovou um decreto-lei com alterações ao regime de acesso ao ensino superior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) explicou que o diploma prevê uma redução do número mínimo de provas de ingresso obrigatórias, de duas para uma, que deverá estar em vigor já no próximo ano letivo de 2026/2027.

A mudança reverte uma decisão do governo socialista e permite que as instituições voltem a aplicar a regra que vigorou até 2024.

Morada “condiciona” entrada no ensino superior, conclui EDULOG

Educação

Morada “condiciona” entrada no ensino superior, conclui EDULOG

​Centro de reflexão da Fundação Belmiro de Azevedo(...)

O decreto-lei restabelece a possibilidade de fixação de entre uma e três provas de ingresso para cada curso: Nos dois próximos anos letivos, as instituições poderão acrescentar "dois elencos alternativos de provas para ingresso em determinado curso, cada um constituído por uma única prova de ingresso", explicou a tutela.

O ministério decidiu alterar as regras depois da redução de caloiros no ensino superior este ano letivo, em que passaram a ser exigidas, pelo menos, duas provas de ingresso.

Universidades e politécnicos apontaram o dedo ao novo modelo de acesso, considerando que o aumento de provas era um dos motivos para a redução de colocados, que este ano atingiu valores próximos aos registados há quase uma década.

A tese das instituições pode ser corroborada por dados do ministério que mostram que foi nos cursos que aumentaram o número de provas obrigatórias que se sentiu a maior diminuição de caloiros.

"Nos cursos que mantiveram duas ou três provas de ingresso não se registaram diminuições relevantes no acesso", acrescentou o MECI em resposta à Lusa, estimando que este ano poderia haver "mais cerca de 2.800 alunos" se não tivessem sido introduzidas novas regras.

O ministério salienta que a alteração hoje aprovada vai ao encontro das solicitações das Instituições de Ensino Superior e teve "parecer favorável do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e do Conselho Nacional de Educação (CNE)".

Fraude com IA: "Alunos apresentam textos que claramente não são da sua autoria"

Ensino Superior

Fraude com IA: "Alunos apresentam textos que claramente não são da sua autoria"

Professor universitário entrevistado pela Renascen(...)

Na altura da divulgação dos resultados dos alunos colocados através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, reitores, presidentes de politécnicos e associações de estudantes apontaram vários motivos para a redução de alunos, além das provas de acesso.

O elevado preço do alojamento, as dificuldades económicas das famílias que não conseguem manter um filho a estudar longe de casa e a obrigatoriedade de realizar exames nacionais para terminar o ensino secundário foram outros dos motivos referidos.

No entanto, o MECI diz que "não está prevista a alteração das regras relativamente à obrigatoriedade de realização de exames nacionais para conclusão do ensino secundário".

A conclusão dos cursos científico-humanísticos exige a realização de três exames nacionais: Português (do 12.º ano) e outros dois à escolha do aluno.

Para a tutela, estes exames são de "extrema importância" para garantir a qualidade e exigência mas também avaliar as aprendizagens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias