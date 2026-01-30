Ouvir
Instituto do Sangue apela a dádivas em Lisboa, Porto e Coimbra

30 jan, 2026 - 16:03 • Lusa

Entidade pede que as dádivas sejam centralizadas nos Centros de Sangue de Lisboa, Porto e Coimbra ou nos serviços hospitalares com capacidade de recolha.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou esta sexta-feira aos dadores das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra para reforçarem dádivas para apoiar as vítimas de ferimentos na sequência da passagem da depressão Kristin.

O IPST sublinha, numa mensagem na rede Facebook, que o mau tempo que afetou o país nos últimos dias provocou vários estragos em diversas infraestruturas, sobretudo rodoviárias, o que causa dificuldades adicionais nas deslocações, e, por isso, pede que as dádivas sejam centralizadas nos Centros de Sangue de Lisboa, Porto e Coimbra ou nos serviços hospitalares com capacidade de recolha.

Aquele organismo apresenta também as suas condolências aos familiares e amigos das vítimas da tempestade Kristin.

Contudo, lembra que para além dos casos mortais, "há várias vítimas de trauma, pelo que é necessário dar resposta a estas vítimas".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

