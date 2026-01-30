Leiria. Apesar dos estragos, será possível votar nas Presidenciais

30 jan, 2026 - 08:48 • André Rodrigues
O vereador da Proteção Civil municipal de Leiria acredita que não deverá estar em risco a realização da segunda volta das eleições presidenciais, a começar já este domingo, com o voto antecipado.
“A escola que temos utilizado, a EB 2/3 D. Dinis, está com muitos danos e esse sítio está impraticável para o próximo domingo. Estamos a procurar na cidade um local para conseguirmos colocar as mesas de voto, tal como aconteceu na primeira volta”, explica à Renascença o vereador Luís Lopes.
O responsável acrescenta que “ainda esta manhã” deverá ser divulgado o local para o voto antecipado: “em princípio, será também numa outra escola na cidade”.
“Acho que todos entendem que é muitíssimo importante que esta normalidade regresse rapidamente a esta comunidade que foi tão afetada… e uma das formas que temos de fazer é garantir que as pessoas que querem votar têm a forma de o fazer e que o vão fazer”, sublinha.
Mau tempo
Em relação a dia 8 de fevereiro, Luís Lopes reconhece que a operação poderá ser mais complexa, dada a dispersão de assembleias de voto pelo concelho.
Mas “estamos a validar com as freguesias se os sítios que habitualmente utilizam estão praticáveis ou não e, inclusivamente, a perspetivar a ausência de corrente elétrica em alguns locais… Se tal acontecer, termos a possibilidade de haver geradores para que o ato eleitoral possa decorrer de forma mais normal possível”, sem esquecer “o abastecimento de água nesses sítios”.
Nesta altura, a maior parte do concelho de Leiria continua sem eletricidade, mas o vereador da Proteção Civil municipal admite que “já temos alguns sítios em que já conseguimos restabelecer eletricidade” com recurso a postos de transformação.
O mesmo acontece com as telecomunicações, “sobretudo na área mais urbana” e a expetativa é de que “isto se vá esticando todo o concelho, mas ainda vai demorar… se calhar, uma semana”.