Leiria. Apesar dos estragos, será possível votar nas Presidenciais

O vereador da Proteção Civil municipal de Leiria acredita que não deverá estar em risco a realização da segunda volta das eleições presidenciais, a começar já este domingo, com o voto antecipado.

“A escola que temos utilizado, a EB 2/3 D. Dinis, está com muitos danos e esse sítio está impraticável para o próximo domingo. Estamos a procurar na cidade um local para conseguirmos colocar as mesas de voto, tal como aconteceu na primeira volta”, explica à Renascença o vereador Luís Lopes.

O responsável acrescenta que “ainda esta manhã” deverá ser divulgado o local para o voto antecipado: “em princípio, será também numa outra escola na cidade”.

“Acho que todos entendem que é muitíssimo importante que esta normalidade regresse rapidamente a esta comunidade que foi tão afetada… e uma das formas que temos de fazer é garantir que as pessoas que querem votar têm a forma de o fazer e que o vão fazer”, sublinha.