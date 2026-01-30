Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tempestade Kristin

Leiria. Apesar dos estragos, será possível votar nas Presidenciais

30 jan, 2026 - 08:48 • André Rodrigues

Proteção Civil municipal trabalha "em tempo recorde" para reunir condições necessárias para o voto antecipado deste domingo. Luz e telecomunicações estão lentamente a ser repostas.

A+ / A-
Leiria. Luís Lopes, vereador da Proteção Civil Municipal
Leiria. Ouça aqui as declarações do vereador da Proteção Civil municipal

O vereador da Proteção Civil municipal de Leiria acredita que não deverá estar em risco a realização da segunda volta das eleições presidenciais, a começar já este domingo, com o voto antecipado.

“A escola que temos utilizado, a EB 2/3 D. Dinis, está com muitos danos e esse sítio está impraticável para o próximo domingo. Estamos a procurar na cidade um local para conseguirmos colocar as mesas de voto, tal como aconteceu na primeira volta”, explica à Renascença o vereador Luís Lopes.

O responsável acrescenta que “ainda esta manhã” deverá ser divulgado o local para o voto antecipado: “em princípio, será também numa outra escola na cidade”.

“Acho que todos entendem que é muitíssimo importante que esta normalidade regresse rapidamente a esta comunidade que foi tão afetada… e uma das formas que temos de fazer é garantir que as pessoas que querem votar têm a forma de o fazer e que o vão fazer”, sublinha.

Como ajudar vítimas da tempestade Kristin? Cáritas de Leiria lança campanha

Mau tempo

Como ajudar vítimas da tempestade Kristin? Cáritas de Leiria lança campanha

Bens alimentares e produtos de higiene podem ser e(...)

Em relação a dia 8 de fevereiro, Luís Lopes reconhece que a operação poderá ser mais complexa, dada a dispersão de assembleias de voto pelo concelho.

Mas “estamos a validar com as freguesias se os sítios que habitualmente utilizam estão praticáveis ou não e, inclusivamente, a perspetivar a ausência de corrente elétrica em alguns locais… Se tal acontecer, termos a possibilidade de haver geradores para que o ato eleitoral possa decorrer de forma mais normal possível”, sem esquecer “o abastecimento de água nesses sítios”.

Eletricidade e comunicações lentamente repostas

Nesta altura, a maior parte do concelho de Leiria continua sem eletricidade, mas o vereador da Proteção Civil municipal admite que “já temos alguns sítios em que já conseguimos restabelecer eletricidade” com recurso a postos de transformação.

O mesmo acontece com as telecomunicações, “sobretudo na área mais urbana” e a expetativa é de que “isto se vá esticando todo o concelho, mas ainda vai demorar… se calhar, uma semana”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias