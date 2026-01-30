Marcelo no terreno após tempestade Kristin: "Vai ser um esforço muito mais longo do que se pensava"

O Presidente da República deslocou-se esta sexta-feira a Leiria e mostrou-se impressionado com a devastação provocada pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Governo declarou o estado de calamidade e entrou "imediatamente" em contacto com a União Europeia, para recorrer aos "fundos possíveis".

Nesta primeira visita ao terreno, o chefe de Estado concluiu que "vai ser um esforço muito mais longo do que se pensava", para recuperar da destruição causada pelo temporal de quarta-feira de madrugada.

"Não é um problema de prevenção"



Questionado sobre eventuais falhas no alerta e ajuda à população, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "qualquer país é impreparado para uma coisa destas" e "a Proteção Civil melhorou imensíssimo" em matéria de prevenção nos últimos anos.

"Durante semanas [a Proteção Civil] esteve a prevenir. Isto é um processo cumulativo, chove o que chove há um tempo muito longo, os ventos foram previstos e avisos. Não é um problema de prevenção, é um problema de estruturas, umas mais recentes outras mais antigas, que se chegou à conclusão que não aguentam este tipo de temporal", declarou.