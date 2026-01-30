Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Marcelo no terreno após tempestade Kristin: "Vai ser um esforço muito mais longo do que se pensava"

30 jan, 2026 - 20:44 • Ricardo Vieira

Presidente da República impressionado com dimensão da catástrofe, considera que "ninguém esperava uma situação destas" e "não é um problema de prevenção, é um problema de estruturas".

A+ / A-

O Presidente da República deslocou-se esta sexta-feira a Leiria e mostrou-se impressionado com a devastação provocada pela tempestade Kristin.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Governo declarou o estado de calamidade e entrou "imediatamente" em contacto com a União Europeia, para recorrer aos "fundos possíveis".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesta primeira visita ao terreno, o chefe de Estado concluiu que "vai ser um esforço muito mais longo do que se pensava", para recuperar da destruição causada pelo temporal de quarta-feira de madrugada.

"Não é um problema de prevenção"

Questionado sobre eventuais falhas no alerta e ajuda à população, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "qualquer país é impreparado para uma coisa destas" e "a Proteção Civil melhorou imensíssimo" em matéria de prevenção nos últimos anos.

"Durante semanas [a Proteção Civil] esteve a prevenir. Isto é um processo cumulativo, chove o que chove há um tempo muito longo, os ventos foram previstos e avisos. Não é um problema de prevenção, é um problema de estruturas, umas mais recentes outras mais antigas, que se chegou à conclusão que não aguentam este tipo de temporal", declarou.

"Hora e meia de porrada" deixou Ferreira do Zêzere de rastos. População anda "de gatas debaixo dos eucaliptos" para aceder a casas isoladas

Reportagem

"Hora e meia de porrada" deixou Ferreira do Zêzere de rastos. População anda "de gatas debaixo dos eucaliptos" para aceder a casas isoladas

Não há registo de feridos, mas há uma vítima indir(...)

O Presidente da República considera que "ninguém esperava uma situação destas" e reafirma o que disse o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), que a Ingrid terá sido a maior tempestade de que há registo em Portugal continental.

Ao lado da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o Presidente foi também questionado a falta de meios na ajuda às populações fora da cidade de Leiria.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que "isso agora é a responsabilidade das autoridades públicas pôr de pé uma resposta. Mobilizar fundos, ajudar as câmaras, o poder local é o que tem melhores condições para agir e encontrar respostas. Forças Armadas podem ajudar".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias