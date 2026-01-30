Marinha Grande lança apelo ao voluntariado para acelerar limpeza após a tempestade

Os voluntários devem concentrar-se nos estaleiros municipais, junto ao Parque da Cerca , estando disponíveis mais informações através do número 244 573 300 .

A autarquia destaca que a participação da população pode ter um impacto direto na resposta à emergência. “ Se tem disponibilidade, vontade de ajudar e espírito solidário, a sua ajuda faz mesmo a diferença ”, pode ler-se na mensagem divulgada.

Através das redes sociais, o município explica que o mau tempo “ afetou espaços públicos, infraestruturas e a vida de muitas pessoas ”, sublinhando a necessidade de reforçar os meios no terreno com cidadãos disponíveis para limpeza de ruas e espaços públicos, apoio logístico e outras tarefas essenciais .

A Câmara Municipal da Marinha Grande está a pedir o apoio de voluntários para reforçar as ações de limpeza, organização e recuperação das áreas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin, que causou danos significativos no concelho.

Vice-presidente da Câmara pede “olhar especial” do Governo

O vice-presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Armando Constâncio, pediu esta sexta-feira ao Governo uma atenção reforçada para o concelho, defendendo que a dimensão dos estragos provocados pela tempestade Kristin exige respostas excecionais.

O apelo foi deixado durante uma reunião que decorre em Leiria, juntando membros do Governo, responsáveis regionais e autarcas de vários municípios da região Centro afetados pelo mau tempo. No encontro participaram, entre outros, o ministro Adjunto e da Coesão Social, Manuel Castro Almeida, vários secretários de Estado, a presidente da CCDR Centro e representantes das comunidades intermunicipais da Região de Leiria, do Oeste e do Médio Tejo.

Na sua intervenção, Armando Constâncio alertou para os danos extensos registados na Marinha Grande, que atingiram infraestruturas, equipamentos municipais, habitações e o tecido económico local. O autarca defendeu a necessidade de mecanismos rápidos de resposta e financiamento, adequados à gravidade da situação, para permitir uma recuperação célere do concelho.

Durante a reunião, o ministro Manuel Castro Almeida afirmou que o Governo está a realizar um levantamento detalhado dos prejuízos nos vários territórios afetados, reconhecendo a dimensão e a complexidade dos impactos causados pelo fenómeno meteorológico. O governante acrescentou que o Executivo está a trabalhar em articulação com as autarquias e entidades regionais para ativar instrumentos de apoio às zonas mais atingidas.

O encontro tem como objetivo avaliar os efeitos do temporal, reforçar a coordenação entre as diferentes entidades envolvidas e definir linhas de atuação conjuntas para apoiar as populações, os municípios e as atividades económicas afetadas pela tempestade Kristin.