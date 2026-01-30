Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Governo reconhece dimensão "brutal" dos prejuízos e admite recorrer a apoio europeu

30 jan, 2026 - 12:41 • Lusa

Acompanhado por governantes nacionais e representantes da Comissão Europeia, António Leitão Amaro adiantou que ainda há geradores disponíveis e que a Proteção Civil fez "uma avaliação técnica" que concluiu que a capacidade de resposta nacional "era suficiente e ainda é" e, por isso, não se acionou o mecanismo europeu.

A+ / A-

O ministro da Presidência, que se deslocou hoje à Marinha Grande para ver os danos causados pela depressão Kristin, reconheceu que "a dimensão dos prejuízos é brutal" e admitiu recorrer ao fundo de solidariedade europeu para apoio à reconstrução.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Acompanhado por governantes nacionais e representantes da Comissão Europeia, António Leitão Amaro adiantou que ainda há geradores disponíveis e que a Proteção Civil fez "uma avaliação técnica" que concluiu que a capacidade de resposta nacional "era suficiente e ainda é" e, por isso, não se acionou o mecanismo europeu.

Já no que diz respeito ao esforço de reconstrução que terá de ser desencadeado, o ministro admitiu o recurso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, um mecanismo financeiro criado para apoiar Estados-Membros da União Europeia em situações de catástrofes naturais graves.

Na comitiva que se deslocou hoje ao terreno seguem, além de Leitão Amaro, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e o comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Jørgensen, acompanhados por autarcas locais e responsáveis das autoridades de emergência e proteção civil.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias