Mau tempo: Proteção Civil apela à disponibilização de geradores na região Oeste

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste apelou hoje às entidades e cidadãos que tenham geradores sem uso para os disponibilizarem nos serviços municipais de Proteção Civil, de forma a garantir eletricidade aos lares de idosos.

"Quem tiver geradores que possa disponibilizar, dirijam-se aos serviços municipais de Proteção Civil. Os bombeiros e hospitais têm geradores próprios, mas há lares com necessidades de garantir eletricidade às camas de pessoas acamadas", afirmou o comandante do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, Carlos Silva à agência Lusa.

Por seu lado, a presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste indicou que os centros de saúde da Lourinhã e de Sobral de Monte Agraço, que estiveram encerrados, reabriram depois de restabelecida a eletricidade nas duas vilas.

Ainda assim, há "limitações de funcionamento nos centros de saúde de Campelos, São Mamede da Ventosa, Ponte do Rol e Silveira", no concelho de Torres Vedras, devido à falta de eletricidade ou de água.

Apesar dos esforços, "os maiores constrangimentos" prendem-se com a falta de eletricidade na região, nomeadamente em Alcobaça e Nazaré, os concelhos mais afetados.

De acordo com a Proteção Civil, desde as 16h00 de terça-feira até agora, o número de ocorrência subiu para 1.114, das quais 150 foram registadas desde as 12h00 de quinta-feira e estão relacionadas com limpezas motivadas por cortes de árvores (66), inundações (31) e deslizamentos de terras (6).