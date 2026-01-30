Milhares de alunos da região Centro sem aulas. Diretores garantem que não serão prejudicados

Em declarações à Renascença , o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima , explica que cada escola irá adaptar a resposta ao número de dias em que esteve encerrada , garantindo a recuperação dos conteúdos em falta.

São ainda milhares os alunos da região Centro que continuam sem aulas , uma situação que continua a gerar preocupação entre famílias e comunidade escolar. Apesar dos constrangimentos, os diretores asseguram que a interrupção da atividade letiva não comprometerá as aprendizagens .

Segundo o responsável, as direções e os conselhos pedagógicos já estão a preparar estratégias de compensação, que podem passar pelo reforço do apoio educativo ou por outras medidas ajustadas à realidade de cada agrupamento.

“Há várias estratégias que as escolas poderão adotar, de acordo com o número de dias em que as escolas estiveram encerradas. A direção executiva e o conselho pedagógico irão implementar medidas para que os alunos não sejam prejudicados nas matérias que não foram lecionadas”.

Sem possibilidade de recorrer ao ensino à distância, as escolas estão também a dar especial atenção ao impacto emocional da suspensão das aulas. Filinto Lima sublinha que os estabelecimentos de ensino dispõem de técnicos especializados preparados para intervir sempre que necessário.

“Temos psicólogos e educadores sociais que podem ter uma intervenção importante, com o envolvimento do diretor de turma. O bem-estar e a saúde mental dos alunos são áreas muito sensíveis neste momento e, apesar de os recursos não serem os que gostaríamos, existem condições para fazer esse trabalho.”

Os diretores garantem, por isso, que o regresso às aulas será acompanhado de medidas pedagógicas e de apoio emocional, de forma a minimizar o impacto do encerramento prolongado nas comunidades escolares.