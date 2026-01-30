Ouvir
Milhares de pessoas ainda sem eletricidade em Castelo Branco

30 jan, 2026 - 19:16 • Fábio Monteiro

A Câmara de Castelo Branco apela à participação voluntária numa ação de limpeza marcada para este sábado. Iniciativa só avança se as condições meteorológicas permitirem.

A Câmara Municipal de Castelo Branco está a organizar uma ação de voluntariado para este sábado, com o objetivo de limpar as ruas e remover detritos, árvores e ramos caídos. Em declarações à Renascença, o presidente da autarquia, Leopoldo Rodrigues, admite que a adesão "tem sido positiva", mas a realização da iniciativa está dependente do estado do tempo.

“Se as condições do tempo permitirem, quando lançámos a iniciativa elas ainda não nos eram favoráveis, realizar-se-á”, declarou o autarca à Renascença.

Castelo Branco está esta sexta-feira sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso está em vigor entre as 12:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado.

Um dos principais problemas que persiste no concelho é a falta de eletricidade. Segundo Leopoldo Rodrigues, “em termos de energia, é a questão que mais nos preocupa, porque ainda temos bastantes localidades sem energia”.

As freguesias dos Escalos e do Juncal estão entre as mais afetadas. Em Almaceda, uma parte da freguesia está a funcionar com geradores, “ainda não está assegurado o retomar da corrente”. O autarca estima que estejam afetadas “umas boas centenas, provavelmente alguns milhares de pessoas”.

Esta tarde, Leopoldo Rodrigues reuniu-se em Coimbra com o Ministro da Economia e o Ministro da Agricultura, onde expôs a situação do concelho. No final, “não foi dada nenhuma garantia, nem pelo Sr. Ministro da Agricultura, nem pelo Sr. Ministro da Economia”, disse.

