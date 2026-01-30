Ouvir
Depressão Kristin

Ordem dos Advogados pede suspensão do prazo dos processos e quer bolsa de advogados para ajudar

30 jan, 2026 - 14:09 • Liliana Monteiro

Bastonário já fez chegar o pedido ao Ministério da Justiça para que advogados atingidos pela tempestade e sem meios não sejam prejudicados. João Massano quer repetir equipa de defensores que ajudem quem agora precisa.

A+ / A-

A Ordem dos Advogados quer a suspensão de prazos dos processos para advogados atingidos pelos efeitos da Depressão Kristin, o pedido seguiu já para o Ministério da Justiça.

À Renascença, o bastonário, João Massano, explica que, à semelhança dos restantes portugueses, muitos deles ficaram também sem comunicações, internet e sofreram danos materiais.

“Relativamente aos colegas em zonas afetadas, e que tiveram decretada a situação de calamidade, é essencial que haja suspensão de prazos judiciais porque obviamente não conseguem cumprir prazos porque não têm meios. Solicitámos de imediato que sejam medidas”.

Uma questão de justiça, defende o bastonário.

“Não é justo estar a exigir que estes profissionais tenham de se preocupar com prazos judiciais e pedimos o apoio do ministério da justiça para suspender prazos” acrescentando que a suspensão deve acontecer “quer corram prazos nas localidades afetadas ou fora delas, mas que envolvam advogados onde passou a tempestade de forma devastadora”.

A Ordem dos Advogados pede ainda:

- Diligências presenciais e alternativas tecnológicas, por exemplo, conversão preferencial de diligências para videoconferência, sempre que juridicamente admissível e tecnicamente viável;

- Continuidade de serviço e atendimento mínimo, com a definição de regimes de funcionamento mínimo dos tribunais e serviços do Ministério Público nas zonas afetadas, com canais alternativos para entrega de peças urgentes e indicação de contactos de contingência em caso de encerramento físico;

- Resiliência tecnológica, com o reforço das infraestruturas críticas (Citius, SITAF, plataformas de videoconferência) e definição de protocolos de contingência para falhas de energia e comunicações;

- Coordenação institucional e segurança jurídica, através de orientações articuladas com o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a Procuradoria Geral da República, o IGFEJ e a DGAJ, garantindo uniformidade nacional e proporcionalidade local.

João Massano adianta ainda que tem disponível, à semelhança do que aconteceu na época dos incêndios, uma equipa de advogados para dar apoio à população que terá de enfrentar agora diversas burocracias.

“A Ordem disponibiliza-se para apoiar e estar ao lado das autarquias porque é uma necessidade essencial, um apoio jurídico específico para áreas que se justifiquem, medidas extraordinárias”.

A Ordem comunicou ao Executivo que seria útil a criação de um mecanismo que esteja “sempre pronto a ativar em casos excecionais”, a nível nacional ou local dependendo das zonas afetadas por estas situações extremas. Uma espécie de mecanismo de prevenção que seja regulamentado.

