Problemas técnicos no Metro do Porto cortam circulação em troço na Senhora da Hora

30 jan, 2026 - 18:09 • Lusa

Circulação estava cortada nos dois sentidos na estação de Senhora da Hora, Matosinhos, pelas 17h30. Interrupção afeta "todas as linhas menos a Amarela".

A circulação do Metro do Porto está cortada entre a estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, e as paragens seguintes, Vasco da Gama e Fonte do Cuco, devido a um "problema técnico".

Segundo fonte da comunicação da Metro do Porto, a circulação estava cortada nos dois sentidos pelas 17h30, naquele troço, afetando "todas as linhas menos a Amarela".

A mesma fonte indicou que não há previsão para a resolução do problema.

