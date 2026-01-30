Problemas técnicos no Metro do Porto cortam circulação em troço na Senhora da Hora

30 jan, 2026 - 18:09 • Lusa
A circulação do Metro do Porto está cortada entre a estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, e as paragens seguintes, Vasco da Gama e Fonte do Cuco, devido a um "problema técnico".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo fonte da comunicação da Metro do Porto, a circulação estava cortada nos dois sentidos pelas 17h30, naquele troço, afetando "todas as linhas menos a Amarela".
A mesma fonte indicou que não há previsão para a resolução do problema.