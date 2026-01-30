Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rede Expressos reduz preços até 15% para viagens para zonas afetadas pela tempestade Kristin

30 jan, 2026 - 08:48 • Olímpia Mairos

Medida aplica-se a deslocações para localidades como Leiria, Marinha Grande, Pombal ou Fátima e pretende facilitar a mobilidade de familiares, voluntários e equipas de apoio.

A+ / A-

A Rede Expressos anunciou uma redução extraordinária de preços, até 15%, em viagens com destino às localidades mais afetadas pela passagem da tempestade Kristin.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A medida aplica-se a deslocações realizadas a partir de qualquer ponto do país para zonas como Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém e Torres Novas, entre outras. A iniciativa pretende facilitar a mobilidade de familiares, voluntários, equipas de apoio e cidadãos que se queiram deslocar ao terreno para prestar ajuda às populações atingidas.

Desde ontem que se regista um aumento significativo da procura pelos serviços da Rede Expressos, refletindo uma forte mobilização solidária e a necessidade urgente de apoio nas regiões afetadas pelo mau tempo.

A redução dos preços dos bilhetes já está disponível online, através do site e da aplicação da transportadora.

Em comunicado, a empresa sublinha que esta iniciativa se insere num esforço coletivo de resposta à situação provocada pela tempestade Kristin, procurando garantir que o apoio chega mais rapidamente às zonas que continuam a enfrentar maiores dificuldades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias