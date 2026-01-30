Rede Expressos reduz preços até 15% para viagens para zonas afetadas pela tempestade Kristin

A Rede Expressos anunciou uma redução extraordinária de preços, até 15%, em viagens com destino às localidades mais afetadas pela passagem da tempestade Kristin.

A medida aplica-se a deslocações realizadas a partir de qualquer ponto do país para zonas como Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém e Torres Novas, entre outras. A iniciativa pretende facilitar a mobilidade de familiares, voluntários, equipas de apoio e cidadãos que se queiram deslocar ao terreno para prestar ajuda às populações atingidas.

Desde ontem que se regista um aumento significativo da procura pelos serviços da Rede Expressos, refletindo uma forte mobilização solidária e a necessidade urgente de apoio nas regiões afetadas pelo mau tempo.

A redução dos preços dos bilhetes já está disponível online, através do site e da aplicação da transportadora.

Em comunicado, a empresa sublinha que esta iniciativa se insere num esforço coletivo de resposta à situação provocada pela tempestade Kristin, procurando garantir que o apoio chega mais rapidamente às zonas que continuam a enfrentar maiores dificuldades.