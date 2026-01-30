Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tempestade Kristin

Seguro avisa que "culpa não pode morrer solteira" após ser reposta normalidade

30 jan, 2026 - 19:57 • Lusa

Seguro acredita que "é preciso ter uma conversa séria" sobre a "catástrofe" deixada pela passagem da tempestade Kristin.

A+ / A-

O candidato presidencial António José Seguro considerou esta sexta-feira que o momento é de "acudir às pessoas" afetadas pela tempestade Kristin, mas que a "culpa não pode morrer solteira" e, reposta a normalidade, "é preciso ter uma conversa séria".

"Foi uma catástrofe. Não importa discutir quem é que tem culpas", respondeu aos jornalistas Seguro após uma visita à Simoldes, Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, usando a mesma expressão do ex-ministro socialista Jorge Coelho quando caiu a ponte de Entre-os-Rios em 2001.

"Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. A culpa não pode morrer solteira."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais, este é o momento de dar resposta às pessoas afetadas e só depois deve haver um tempo "para apurar responsabilidades".

"Passada esta situação, o país tem de ter uma conversa séria sobre a forma como pode e deve reagir a estas situações que já não são novas. Também acontecem nos incêndios", defendeu.

Cáritas ativa conta de emergência nacional para apoiar as vítimas da tempestade Kristin

Solidariedade

Cáritas ativa conta de emergência nacional para apoiar as vítimas da tempestade Kristin

É possível também deixar alimentos e outros bens n(...)

Seguro comprometeu-se a, caso saia vencedor da segunda volta a 8 de fevereiro, "reunir com as pessoas que foram afetadas" por esta tempestade, mesmo antes de tomar posse como Presidente da República.

O objetivo é conversar desde logo com os autarcas "para se fazer uma avaliação e precaver situações futuras" e, principalmente, "para que haja uma resposta muito rápida às pessoas que precisam".

"Este é um momento em que é necessário uma grande convergência de esforços para ajudarmos as pessoas que estão a passar mal e empresários que estão em dificuldades", disse, dando como exemplo uma mensagem que tinha recebido de um empresário da Marinha Grande a dar-lhe conta que tinha ficado tudo destruído.

Desde que a tempestade Kristin assolou Portugal, na madrugada de quarta-feira, o candidato presidencial apoiado pelo PS tem ido sozinho, e sem avisar previamente a comunicação social, as zonas afetadas para ver os estragos e estar junto das comunidades locais, o que tem levado a cancelamento de ações de campanha previstas, como aconteceu na manhã desta sexta-feira.

"Não há campanha paralela absolutamente nenhuma. O que há é uma decisão minha de querer ir ao terreno, ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos aquilo que se está a passar. E dar uma palavra de solidariedade e de coragem. E quero que isso fique claro, que não há daí nenhum aproveitamento político nem nenhum aproveitamento eleitoral", enfatizou.

Mau tempo: Seguro foi sozinho a Leiria na quarta-feira e ficou "chocado" com grau de devastação

Mau tempo: Seguro foi sozinho a Leiria na quarta-feira e ficou "chocado" com grau de devastação

O candidato apoiado pelo PS disse que ficou "choca(...)

Questionado sobre se iria distribuir comida com o seu adversário André Ventura, Seguro respondeu apenas: "não sei o que é isso de distribuir comida. A Proteção Civil está a fazer isso, não é?".

"A minha agenda é muito simples. Eu peço a vossa compreensão, eu cancelei ontem à noite uma sessão, cancelei hoje de manhã outra visita, porque considerei que o meu dever é estar junto das pessoas e ir ver as zonas afetadas. Portanto, fiz isso. Sempre que se justificar, continuarei a fazer isso. E farei um equilíbrio, designadamente sessões fora das zonas que são afetadas", assegurou.

Para Seguro, "não houve uma consciência clara desde o primeiro minuto da devastação e das consequências desta catástrofe".

"Agora, o que é preciso é, em vez de andar a discutir o passo a culpas tradicional, é que se responda às pessoas nesta situação de emergência. Isso para mim é claro. E a seguir, é necessário avaliar e tirar lições desta situação, para prevenir situações futuras", insistiu.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias