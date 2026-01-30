Seguro avisa que "culpa não pode morrer solteira" após ser reposta normalidade

30 jan, 2026 - 19:57 • Lusa
O candidato presidencial António José Seguro considerou esta sexta-feira que o momento é de "acudir às pessoas" afetadas pela tempestade Kristin, mas que a "culpa não pode morrer solteira" e, reposta a normalidade, "é preciso ter uma conversa séria".
"Foi uma catástrofe. Não importa discutir quem é que tem culpas", respondeu aos jornalistas Seguro após uma visita à Simoldes, Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, usando a mesma expressão do ex-ministro socialista Jorge Coelho quando caiu a ponte de Entre-os-Rios em 2001.
"Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. A culpa não pode morrer solteira."
Para o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais, este é o momento de dar resposta às pessoas afetadas e só depois deve haver um tempo "para apurar responsabilidades".
"Passada esta situação, o país tem de ter uma conversa séria sobre a forma como pode e deve reagir a estas situações que já não são novas. Também acontecem nos incêndios", defendeu.
Solidariedade
Seguro comprometeu-se a, caso saia vencedor da segunda volta a 8 de fevereiro, "reunir com as pessoas que foram afetadas" por esta tempestade, mesmo antes de tomar posse como Presidente da República.
O objetivo é conversar desde logo com os autarcas "para se fazer uma avaliação e precaver situações futuras" e, principalmente, "para que haja uma resposta muito rápida às pessoas que precisam".
"Este é um momento em que é necessário uma grande convergência de esforços para ajudarmos as pessoas que estão a passar mal e empresários que estão em dificuldades", disse, dando como exemplo uma mensagem que tinha recebido de um empresário da Marinha Grande a dar-lhe conta que tinha ficado tudo destruído.
Desde que a tempestade Kristin assolou Portugal, na madrugada de quarta-feira, o candidato presidencial apoiado pelo PS tem ido sozinho, e sem avisar previamente a comunicação social, as zonas afetadas para ver os estragos e estar junto das comunidades locais, o que tem levado a cancelamento de ações de campanha previstas, como aconteceu na manhã desta sexta-feira.
"Não há campanha paralela absolutamente nenhuma. O que há é uma decisão minha de querer ir ao terreno, ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos aquilo que se está a passar. E dar uma palavra de solidariedade e de coragem. E quero que isso fique claro, que não há daí nenhum aproveitamento político nem nenhum aproveitamento eleitoral", enfatizou.
Questionado sobre se iria distribuir comida com o seu adversário André Ventura, Seguro respondeu apenas: "não sei o que é isso de distribuir comida. A Proteção Civil está a fazer isso, não é?".
"A minha agenda é muito simples. Eu peço a vossa compreensão, eu cancelei ontem à noite uma sessão, cancelei hoje de manhã outra visita, porque considerei que o meu dever é estar junto das pessoas e ir ver as zonas afetadas. Portanto, fiz isso. Sempre que se justificar, continuarei a fazer isso. E farei um equilíbrio, designadamente sessões fora das zonas que são afetadas", assegurou.
Para Seguro, "não houve uma consciência clara desde o primeiro minuto da devastação e das consequências desta catástrofe".
"Agora, o que é preciso é, em vez de andar a discutir o passo a culpas tradicional, é que se responda às pessoas nesta situação de emergência. Isso para mim é claro. E a seguir, é necessário avaliar e tirar lições desta situação, para prevenir situações futuras", insistiu.
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.