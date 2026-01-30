Seguro avisa que "culpa não pode morrer solteira" após ser reposta normalidade

O candidato presidencial António José Seguro considerou esta sexta-feira que o momento é de "acudir às pessoas" afetadas pela tempestade Kristin, mas que a "culpa não pode morrer solteira" e, reposta a normalidade, "é preciso ter uma conversa séria". "Foi uma catástrofe. Não importa discutir quem é que tem culpas", respondeu aos jornalistas Seguro após uma visita à Simoldes, Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, usando a mesma expressão do ex-ministro socialista Jorge Coelho quando caiu a ponte de Entre-os-Rios em 2001. "Neste momento o que é preciso é acudir às pessoas, aos empresários e repor o mais rapidamente possível a normalidade. A culpa não pode morrer solteira." Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais, este é o momento de dar resposta às pessoas afetadas e só depois deve haver um tempo "para apurar responsabilidades". "Passada esta situação, o país tem de ter uma conversa séria sobre a forma como pode e deve reagir a estas situações que já não são novas. Também acontecem nos incêndios", defendeu.

Seguro comprometeu-se a, caso saia vencedor da segunda volta a 8 de fevereiro, "reunir com as pessoas que foram afetadas" por esta tempestade, mesmo antes de tomar posse como Presidente da República. O objetivo é conversar desde logo com os autarcas "para se fazer uma avaliação e precaver situações futuras" e, principalmente, "para que haja uma resposta muito rápida às pessoas que precisam". "Este é um momento em que é necessário uma grande convergência de esforços para ajudarmos as pessoas que estão a passar mal e empresários que estão em dificuldades", disse, dando como exemplo uma mensagem que tinha recebido de um empresário da Marinha Grande a dar-lhe conta que tinha ficado tudo destruído. Desde que a tempestade Kristin assolou Portugal, na madrugada de quarta-feira, o candidato presidencial apoiado pelo PS tem ido sozinho, e sem avisar previamente a comunicação social, as zonas afetadas para ver os estragos e estar junto das comunidades locais, o que tem levado a cancelamento de ações de campanha previstas, como aconteceu na manhã desta sexta-feira. "Não há campanha paralela absolutamente nenhuma. O que há é uma decisão minha de querer ir ao terreno, ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos aquilo que se está a passar. E dar uma palavra de solidariedade e de coragem. E quero que isso fique claro, que não há daí nenhum aproveitamento político nem nenhum aproveitamento eleitoral", enfatizou.