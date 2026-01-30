Ouvir
SNS reforça apoio às unidades afetadas e garante resposta aos utentes após a tempestade Kristin

30 jan, 2026 - 11:33 • Olímpia Mairos

Direção Executiva do SNS ativou planos de emergência, mantém equipas no terreno e assegura continuidade dos cuidados de saúde.

O Serviço Nacional de Saúde garante que está a assegurar a resposta aos utentes e a reforçar o apoio às Unidades Locais de Saúde (ULS) afetadas pela depressão Kristin, mantendo contacto permanente com as estruturas no terreno desde o primeiro momento.

Em comunicado, a Direção Executiva do SNS (DE-SNS) sublinha que tem vindo a acompanhar de forma contínua a situação, com a ativação de planos de emergência e um acompanhamento operacional regular, “para garantir a continuidade assistencial à população”.

Segundo a DE-SNS, foi assegurada a articulação entre as várias ULS e com outras entidades, quer para o reencaminhamento de doentes, quer para responder a necessidades operacionais urgentes, salvaguardando sempre a prestação de cuidados de saúde, em particular os cuidados urgentes.

“Procedeu-se à articulação entre as ULS, e entre estas e outras entidades, seja para implementação de medidas de reencaminhamento de doentes, seja para assegurar resposta a necessidades operacionais, garantindo a prestação de cuidados urgentes”, refere o comunicado.

O SNS destaca ainda o reforço das orientações dirigidas à população, com especial atenção aos utentes em tratamento respiratório domiciliário. De acordo com a Direção Executiva, os utentes das zonas mais afetadas foram contactados diretamente pelas equipas de saúde, de forma a assegurar a continuidade dos tratamentos.

“Foram igualmente reforçadas as orientações à população, com especial enfoque nos utentes em tratamento respiratório domiciliário, que foram contactados pelas equipas de saúde”, lê-se na nota divulgada.

A DE-SNS adianta também que equipas próprias estão no terreno, garantindo proximidade operacional e apoio direto às unidades mais afetadas, assegurando que a situação é monitorizada de forma permanente.

“A DE-SNS está e continuará a monitorizar em permanência a situação resultante da depressão ‘Kristin’”, assegura.

Entre as principais áreas de atuação, a Direção Executiva destaca a articulação clínica e operacional com a ULS de Leiria, incluindo a ligação ao exterior num contexto de limitações nas comunicações, bem como a coordenação com os serviços de urgência básica de Alcobaça e Pombal.

Foram ainda ativados mecanismos de reencaminhamento primário e secundário de doentes para outras unidades, prevenidas eventuais ruturas de stock de consumíveis essenciais e reforçada a articulação com a Proteção Civil para garantir acessos prioritários ao Hospital de Leiria, reabastecimento de combustível e outros apoios logísticos.

O SNS refere ainda que tem promovido a disseminação de informação junto da população, através dos órgãos de comunicação social e de mensagens publicadas no Portal do SNS e na página da ULS de Leiria, com alertas sobre constrangimentos nos hospitais e orientações específicas para os utentes mais vulneráveis.

