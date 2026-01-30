SNS reforça apoio às unidades afetadas e garante resposta aos utentes após a tempestade Kristin

O Serviço Nacional de Saúde garante que está a assegurar a resposta aos utentes e a reforçar o apoio às Unidades Locais de Saúde (ULS) afetadas pela depressão Kristin, mantendo contacto permanente com as estruturas no terreno desde o primeiro momento.

Em comunicado, a Direção Executiva do SNS (DE-SNS) sublinha que tem vindo a acompanhar de forma contínua a situação, com a ativação de planos de emergência e um acompanhamento operacional regular, “para garantir a continuidade assistencial à população”.

Segundo a DE-SNS, foi assegurada a articulação entre as várias ULS e com outras entidades, quer para o reencaminhamento de doentes, quer para responder a necessidades operacionais urgentes, salvaguardando sempre a prestação de cuidados de saúde, em particular os cuidados urgentes.

O SNS destaca ainda o reforço das orientações dirigidas à população, com especial atenção aos utentes em tratamento respiratório domiciliário. De acordo com a Direção Executiva, os utentes das zonas mais afetadas foram contactados diretamente pelas equipas de saúde, de forma a assegurar a continuidade dos tratamentos.

