Mau Tempo

Tempestade Kristin: "Apagão" ainda afeta 234 mil clientes

30 jan, 2026 - 23:27 • Lusa

Maioria dos clientes ainda sem energia elétrica localiza-se no distrito de Leiria, cerca de 180 mil, seguindo-se Santarém, com 19 mil, Portalegre, com 10.700, e Castelo Branco e Coimbra com 8.400.

Cerca de 234 mil clientes da E-Redes continuavam, às 22h00 desta sexta-feira, sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.

Segundo informação enviada à agência Lusa, a maioria dos clientes ainda sem energia elétrica localiza-se no distrito de Leiria, cerca de 180 mil, seguindo-se Santarém, com 19 mil, Portalegre, com 10.700, e Castelo Branco e Coimbra com 8.400.

A E-Redes, empresa responsável pela distribuição de eletricidade, ressalva que os impactos da depressão Kristin "não têm paralelo" com outros fenómenos recentes em Portugal continental, admitindo constrangimentos à rápida reposição do serviço, devido às dificuldades de mobilidade e à instabilidade das condições meteorológicas.

Família de Leiria retira carro da água. "Temos de aguardar a nossa vez, ter espírito de entreajuda"

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

