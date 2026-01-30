Ouvir
Tempestade Kristin mantém milhares sem luz e comunicações em várias regiões do país

30 jan, 2026 - 07:22 • Olímpia Mairos , com Catarina Santos

A Renascença continua no terreno a acompanhar a forma como as populações recuperam da grande tempestade.

A+ / A-

Quarenta e oito horas depois da passagem da tempestade Kristin, o país continua a enfrentar sérias dificuldades. Cerca de 340 mil clientes permanecem sem eletricidade, há ainda diversas zonas sem comunicações, falhas no abastecimento de água e circulação ferroviária condicionada em várias regiões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar de um ligeiro alívio nas condições meteorológicas, só nas últimas horas foram registadas mais de duas mil ocorrências , sobretudo nas regiões de Coimbra, Oeste e Leiria, as mais afetadas, segundo a Proteção Civil.

O regresso à normalidade está a ser feito de forma lenta. Nas localidades mais afetadas, os trabalhos de limpeza e reposição de serviços deverão prolongar-se por vários dias, com equipas da Proteção Civil ainda no terreno.

Depois da passagem da depressão Kristin, só no distrito de Leiria chegaram a estar 260 mil clientes sem energia elétrica . A E-Redes não se compromete, para já, com prazos para a reposição total do serviço. Em declarações à Renascença, Pedro Terras Marques, da E-Redes, explica que a prioridade é garantir eletricidade ao maior número possível de pessoas no mais curto espaço de tempo.

“Estamos a falar ainda de um tempo que é particularmente considerável. Já temos também 200 geradores mobilizados e que estão progressivamente a ser colocados na rede em diferentes concelhos, até para conseguirmos ter alguma reanimação de telecomunicações, naturalmente com muita preocupação com os hospitais. Dentro da capacidade que temos, estamos a fazer essa distribuição e essa alocação”.

Também as comunicações vão demorar algum tempo a ser totalmente restabelecidas , segundo a Autoridade Nacional de Comunicações.

No setor dos transportes, mantém-se suspensa a venda de bilhetes para os comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte até à uma da tarde . Durante todo o dia, não haverá venda de bilhetes para os Intercidades da Linha da Beira Baixa .

Nas últimas horas, destaque ainda para Águeda, no distrito de Aveiro, e Alcácer do Sal, em Setúbal, onde o transbordo dos rios provocou inundações em várias zonas urbanas . Ainda assim, Leiria continua a ser o distrito mais afetado.

A Renascença continua no terreno e vai acompanhar durante toda a manhã o processo de recuperação das populações afetadas pela tempestade Kristin. A esta hora, o cenário continua marcado por dificuldades no acesso a serviços essenciais e por fortes constrangimentos nas comunicações , sobretudo nas zonas mais atingidas.

O comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, desloca-se esta sexta-feira à Marinha Grande (Leiria) com o ministro da Presidência, numa visita às áreas afetadas.

Joergensen acompanha António Leitão Amaro numa "visita às áreas afetadas do concelho", que arranca às 10h15 na Câmara Municial da Marinha Grande, e que conta também com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

