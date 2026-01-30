Ouvir
Tribunal com dificuldade em perceber escolha de empresa para fornecer golas antifumo

30 jan, 2026 - 16:17 • Lusa

Sob crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder, o tribunal que está a julgar o caso das golas antifumo não compreende porque uma empresa gestora de um parque de campismo e o seu restaurante foi a escolhida para produzir o kit de proteção.

A+ / A-

O tribunal que está a julgar o processo das golas antifumo manifestou esta quinta-feira dificuldade em compreender porque foi a empresa Foxtrot, gestora de um parque de campismo e o seu restaurante, a escolhida para produzir o kit de proteção.

O julgamento das golas antifumo, sobre alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com a contratação pública e compra de golas de autoproteção no programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras", lançado na sequência dos incêndios florestais de 2017, teve esta quinta-feira uma nova sessão no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

O caso chegou a ter a leitura do acórdão agendada para 14 de novembro, mas a alteração não substancial dos factos constantes da acusação feita pelo tribunal levou a que a audiência de julgamento fosse reaberta para que os arguidos se possam pronunciar sobre essas alterações e ouvir testemunhas para produção de prova, o que se iniciou esta quinta-feira.

Uma das alterações não substanciais de facto diz respeito à empresa que forneceu as golas antifumo, a Foxtrot, a que se imputa agora a falta de habilitação legal para fornecimento dos "kits", uma vez que o seu código de atividade registado não tem correspondência com os serviços prestados.

Esse ponto levantou esta quinta-feira várias dúvidas ao coletivo de juizes presidido pelo juiz João Claudino, que perante as declarações do arguido Adelino Mendes, ex-chefe de gabinete do também arguido ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, não se mostrou convencido com os argumentos e explicações.

Adelino Mendes argumentou que não se pode pelo código de atividade económica (CAE) dizer que a empresa está ou não habilitada para prestar serviços, dando exemplos de empresas com vários CAE e que não prestam todos os serviços que lhe estão associados, acrescentando também que os CAE não são tidos em conta em procedimentos de contratação pública quando o que está em causa é a seleção de propostas e não candidatos ou empresas.

Insistindo que não era sua competência nem do seu gabinete escrutinar as empresas que se apresentavam a concurso, Adelino Mendes acusou ainda o tribunal de tentar encontrar argumentos jurídicos que considerou não terem relação com os factos em análise.

O coletivo quis saber o que levou a que a Foxtrot fosse considerada a mais capacitada para fornecer os "kits" de proteção face à atividade que desenvolvia, tendo Adelino Mendes referido saber que uma das pessoas da empresa "já tinha pensado numa mochila" que cumpria o formato de "kit" de proteção desejado.

Perante a insistência do tribunal para saber quando teve conhecimento dessa ideia, uma vez que afirma não conhecer as pessoas que fazem parte da Foxtrot, o ex-chefe de gabinete referiu que teve conhecimento da ideia de mochila no decurso do julgamento, o que levou a juíza adjunta do coletivo a questionar a validade da resposta dada anteriormente.

Também o juiz presidente mostrou dúvidas sobre o conhecimento que o arguido teria ou não da atividade da empresa, depois de este ter admitido que "circulou por email" um orçamento da Foxtrot.

"Não abriu o email? Não abriu o anexo? Não viu a empresa? Não viu que estava lá a menção ao parque de campismo?", questionou o juiz João Claudino, que disse ainda ter de memória a menção no canto superior direito da folha.

Adelino Mendes insistiria que não fazia parte das suas competências ou do gabinete escrutinar empresas em fase de pré-contratação pública, que essa seria uma tarefa da competência da então Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que passou a designar-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em 2019.

Também o antigo presidente da ANPC, o general Carlos Mourato Nunes, prestou esta quinta-feira declarações, remetendo para depoimentos anteriores e clarificando alguns aspetos.

O julgamento tem nova sessão marcada para 13 de fevereiro, pelas 09h30, para continuar a ouvir arguidos e testemunhas.

Entre os 19 arguidos em julgamento (14 pessoas e cinco empresas) está também o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.

A acusação foi revelada pelo MP em julho de 2022, após a investigação identificar "ilegalidades com relevo criminal em vários procedimentos de contratação pública" no âmbito do programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras", que foi cofinanciado pelo Fundo de Coesão, considerando que causou prejuízos para o Estado no valor de 364.980 euros, supostamente desviados a favor dos arguidos.

Saiba Mais
