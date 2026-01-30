Ouvir
UGT prepara contraproposta com quase cem alterações à Lei Laboral

30 jan, 2026 - 07:40 • João Malheiro

Contraproposta deverá ser entregue ao Governo depois da segunda volta das Presidenciais, a 8 de fevereiro.

A UGT está a preparar uma contraproposta com quase cem alterações à Lei Laboral proposta pelo Governo.

Segundo o "Público", esta resposta da central deve ser apresentada aos sindicatos na próxima semana, para depois ser enviada à ministra do Trabalho. O Governo só deverá receber esta proposta já depois da segunda volta das Presidenciais, a 8 de fevereiro.

Dirigentes da UGT apontam ao jornal que a contraproposta inclui quer melhorias a propostas do Executivo, quer a remoção de outras e, ainda, novas medidas que não constavam antes no diploma.

Do lado do Ministério do Trabalho, fonte oficial refere ao "Público" que aguarda às suas propostas para seguir com a negociação e equaciona a criação de um grupo de trabalho.

Apesar de ter havido contactos entre os dois lados, a última reunião formal entre Governo e UGT foi a 16 de dezembro, cinco dias depois da greve geral que uniu esta central sindical e a CGTP nas ruas.

A CGTP convocou para o sábado de 28 de fevereiro uma manifestação nacional contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e promete "dar continuidade à luta", anunciou o secretário-geral da central sindical.

A "grande manifestação", como já antecipou o secretário-geral Tiago Oliveira, acontecerá em dupla localização – em Lisboa e no Porto.

Além da manifestação, a CGTP irá também convocar outras ações, incluindo plenários e greves setoriais a partir de dia 9 do próximo mês, aproveitando para conseguir a “mobilização e esclarecimento” dos trabalhadores.

