Vem aí chuva em quantidade "acima da média" num país "já fragilizado"

30 jan, 2026 - 18:49 • Cristina Nascimento

Autoridades antecipam semana "muito, muito difícil" e avisam a população para que siga as instruções. Uma das medidas preventivas a tomar é retirar pertences e animais de zonas inundáveis.

A+ / A-

Depois da tempestade Kristin, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civi (ANEPC) alerta para dias de chuva intensa que se aproximam.

Esta sexta-feira à tarde, na sede nacional, realizou-se um briefing que contou com a presença também de elementos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Apesar da precipitação que se prevê para os próximos dias, Nuno Lopes, do IPMA, garante que não é previsível que se repita um fenómeno meteorológico o temporal de quarta-feira de madrugada.

O especialista explica que a "tempestade Kristin foi a mais forte desde que temos registo" e que não estão "à espera de nada parecido".

De acordo com o meteorologista, no sábado haverá algumas tréguas, mas, a partir de domingo deverá chover todos os dias praticamente em todo o território nacional, mas, sobretudo, no Norte e no Centro.

"Temos previsões que indicam que vamos ter mais de 160 milímetros (160 litros por metro quadrado) distribuídos ao longo da semana na parte norte do território, mas também a parte sul será afetada".

As previsões apontam ainda para agitação marítima forte a partir do início da próxima semana, com queda de neve e alguns episódios de vento.

Na conferência de imprensa, Nuno Lopes lembrou que estamos no inverno e que a meteorologia é esperada a partir de domingo "é típica de inverno", embora "num território já fragilizado".

Na mesma linha, Pimenta Machado, presidente da APA, identifica dificuldades, dado que, depois do mau tempo que se tem feito sentir, os solos estão "completamente saturados", a neve acumulada também contribui para o aumento dos caudais e recorda que os incêndios no verão também contribuem para a "debilidade" dos solos na região Centro.

Por isso, conclui, "vai ser uma semana muito, muito difícil".

Perante as previsões, o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, pede à população que siga as instruções recebidas pelas autoridade e, como medida preventiva, que sejam retirados animais e equipamentos das zonas inundáveis.

