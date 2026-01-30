Vem aí chuva em quantidade "acima da média" num país "já fragilizado"

Depois da tempestade Kristin, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civi (ANEPC) alerta para dias de chuva intensa que se aproximam.

Esta sexta-feira à tarde, na sede nacional, realizou-se um briefing que contou com a presença também de elementos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



Apesar da precipitação que se prevê para os próximos dias, Nuno Lopes, do IPMA, garante que não é previsível que se repita um fenómeno meteorológico o temporal de quarta-feira de madrugada.

O especialista explica que a "tempestade Kristin foi a mais forte desde que temos registo" e que não estão "à espera de nada parecido".

De acordo com o meteorologista, no sábado haverá algumas tréguas, mas, a partir de domingo deverá chover todos os dias praticamente em todo o território nacional, mas, sobretudo, no Norte e no Centro.

"Temos previsões que indicam que vamos ter mais de 160 milímetros (160 litros por metro quadrado) distribuídos ao longo da semana na parte norte do território, mas também a parte sul será afetada".