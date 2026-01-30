Violência na escola continua a aumentar. Maioria das vítimas são raparigas

A APAV apoiou quase 1.250 vítimas de violência em contexto escolar entre 2020 e 2025. Um aumento de 58,9% ao longo destes seis anos.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima revela que a maioria dos casos foi relativa a vítimas do sexo feminino - 64,7%.

A faixa etária mais representativa, à data do primeiro contacto com a APAV, foi a dos 11 aos 14 anos.

Das vítimas, 81,2% eram de nacionalidade portuguesa. No plano territorial, os distritos com maior número de casos registados foram Lisboa (289), Porto (170) e Faro (130), refletindo uma distribuição alargada do fenómeno.

Do lado dos agressores, a maioria, 55,6%, era do sexo masculino. A relação entre vítima e pessoa agressora evidencia uma forte incidência entre pares, com destaque para colegas de escola ou de trabalho (39,4%), seguindo-se outras tipologias relacionais e contextos associados à vida escolar, descreve a nota enviada à imprensa.

Quanto à apresentação de queixa ou denúncia, os dados indicam que 50,1% das vítimas formalizaram o processo junto das entidades judiciais e/ou judiciárias, enquanto 40,4% não o fizeram.

A APAV disponibiliza apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006 (gratuita, nos dias úteis, das 08h00 às 23h00) e da sua rede nacional de serviços de proximidade.

