Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alcácer do Sal prepara-se para nova subida do Sado e fecha avenida ao trânsito

31 jan, 2026 - 21:48 • Lusa

A circulação automóvel será novamente cortada na Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, a partir da meia-noite de domingo, devido à subida prevista do Rio Sado. A decisão surge em resposta a um conjunto de factores meteorológicos e hidrológicos.

A+ / A-

A circulação rodoviária vai voltar a ser cortada na Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, a partir das 00:00 de domingo, face a previsões de nova subida do Rio Sado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, explicou esta sexta-feira que seis barragens estão a efetuar descargas para o rio e que, durante a madrugada, vai cair "muita chuva", coincidindo com a preia-mar.

"A partir das 03:00, temos uma célula com muita precipitação, o que nos causa preocupação porque vai coincidir com a subida da maré" do rio, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, precisou.

Em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), um conjunto de seis barragens (Campilhas, Pego do Altar, Vale do Gaio, Monte da Rocha, Alvito e Odivelas) abriu comportas e está a efetuar descargas, que "vão parar às 00:00".

"O objetivo foi criar capacidade de encaixe nestas barragens e também no Rio Sado para esta precipitação que vamos ter, a partir desta madrugada e nos próximos dias", realçou.

Estes factores, de acordo com Tiago Bugio, "contribuem para o aumento do caudal do Rio Sado, que se perspetiva que volte a transbordar novamente até à zona ribeirinha da cidade de Alcácer do Sal", mais precisamente para a Avenida dos Aviadores.

"O nível do rio não vai ser mais alto, esta madrugada, em comparação com o que aconteceu nos últimos dias", afiançou, revelando que as autoridades também já instalaram no local "uma bomba de grande capacidade para, à medida que o nível do rio se elevar, retirar a água".

"Com recurso à bomba, queremos retirar a água da zona ribeirinha e projetá-la mais à frente, para não inundar tanto a área", reforçou o comandante sub-regional.

Tiago Bugio sublinhou que, a partir da meia-noite, a Avenida dos Aviadores, que tinha sido reaberta na sexta-feira depois de a água da inundação começar a escoar, vai voltar a ficar fechada ao trânsito.

"E, até lá, aconselhamos as pessoas a retirarem os veículos aí estacionados e a protegerem as suas habitações, fechando portas e janelas, bem como os comércios, com os sacos de areia distribuídos pelo município", avisou.

O comandante destacou ainda que "a noite de domingo para segunda-feira vai ser pior" do que esta próxima madrugada e que "uma preocupação acrescida será o aumento do vento".

"Como na segunda-feira vai haver esse incremento do vento, as pessoas devem também proceder ao escoramento de estruturas e de tudo o que possa vir a causar dano", alertou.

Na sua página na rede social Facebook, consultada pela Lusa, a Câmara de Alcácer do Sal publicou, esta noite, que estão encerrados ao trânsito o acesso norte à ponte rodoviária da cidade e os acessos "à Avenida dos Aviadores e toda a zona ribeirinha", à localidade de São Romão e à ligação de Arez – Vale do Guizo.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que poderá ainda aumentar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias