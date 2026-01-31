“Assim que vi o vídeo do ministro Leitão Amaro, tive vontade de partir o telemóvel”: entre lendas do futebol, Leiria resiste

O estádio de Leiria, ainda com marcas visíveis da destruição recente, tornou-se um centro comunitário onde se distribuem alimentos, bens essenciais e solidariedade. No piso inferior, carros e carrinhas estacionam constantemente para descarregar provisões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

À entrada, uma panela de sopa e fruta marcam o início de um percurso onde se alinham secções organizadas com garrafas de água, enlatados e outros produtos.

Entre os voluntários estão Ana Feio e Zita Lucas, vindas de Aveiro. “Por muito que a gente veja na televisão, não tem nada a ver. É um choque muito grande e, não sei, não é fácil”, confessa Ana.

Jéssica Pereira é uma das moradoras que colabora na organização e distribuição de bens, ainda sem tempo para assimilar o impacto do que aconteceu à cidade. “Parece que os dias são muito pequeninos, parece que as horas passam mesmo muito a correr porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo”, partilha.

A ajuda chega de vários pontos do país. “Braga, Famalicão, Coimbra, Lisboa. Está a vir muita gente fora também para nos ajudar”, sublinha Jéssica.

Entre os voluntários estão também Hugo e os dois filhos. “Como temos a sorte de ter ficado com teto em casa, tem que haver realmente esta entrega comunitária”, explica o pai, enquanto prepara embalagens com alimentos.

Apesar da mobilização, Hugo não esconde o desagrado com o que considera aproveitamento político. “Assim que abri o Instagram vi o vídeo do ministro Leitão Amaro, tive vontade de partir o telemóvel imediatamente”, desabafa.

Alice, filha de Hugo, de apenas 10 anos, fez questão de acompanhar o pai no apoio aos outros. “Há famílias que perderam a casa ou que a sua casa está mais ou menos destruída, por isso é o mínimo que podemos fazer por elas”, diz.

Os cabazes preparados incluem produtos variados: “Olhe, é água, alguns alimentos, leite, papel higiénico, produtos de higiene”, enumera uma das voluntárias. Mas as necessidades vão além da alimentação.

Uma das moradoras relata um caso familiar urgente: “Tenho o meu marido que tem apneia do sono grave, muito grave mesmo, e eu não consigo um gerador pequenino, qualquer coisa para ele”.

Sem data prevista para encerrar, o centro comunitário no estádio continua a receber quem precisa de ajuda e quem deseja ajudar.