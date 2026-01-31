Câmara de Coimbra evacua preventivamente Canil Municipal

O Canil Municipal de Coimbra foi hoje evacuado preventivamente, face à subida do caudal do rio Mondego, afirmou a Câmara Municipal, referindo que foram retirados 10 gatos e 98 cães do local.

"A operação foi articulada com o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo de salvaguardar o bem-estar dos animais face ao cenário meteorológico adverso e no quadro do acompanhamento permanente da situação no concelho", disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os animais foram distribuídos "por soluções de acolhimento previamente identificadas, que asseguraram as condições adequadas de alojamento, alimentação e acompanhamento veterinário", explicou a Câmara de Coimbra.

"Os animais ficaram entregues a responsáveis e entidades parceiras com capacidade de resposta imediata, permitindo concretizar a operação de forma rápida, organizada e segura", acrescentou.

O Canil Municipal já tinha sido visitado pelo vereador responsável pela proteção civil na quinta-feira, para avaliar as condições do espaço.

"Nessa altura, ficou definido que, caso se verificasse um agravamento das condições meteorológicas e risco para o bem-estar dos animais, seriam ativados locais de acolhimento alternativos, previamente identificados, permitindo uma retirada preventiva imediata", aclarou a autarquia.

Na mesma nota de imprensa, a Câmara afirmou que continua "a acompanhar a evolução da situação e prestará nova informação sempre que se justifique".

Na sexta-feira, o município já havia indicado que as autoridades estavam a preparar um possível cenário de evacuação, face às descargas na barragem da Aguieira e à perspetiva de agravamento das condições meteorológicas, com aumento da precipitação.

Nessa altura, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, referiu que o município estava a trabalhar com as juntas de freguesia para identificar possíveis cenários de evacuações, sem especificar que áreas poderiam ser afetadas.

Ana Abrunhosa apelou à população para que não estacione veículos no Parque Verde, junto ao rio Mondego, nem em garagens cuja cota esteja abaixo do nível do rio. Pediu ainda que retirem alfaias agrícolas e que permaneçam vigilantes.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte (em especial linhas ferroviárias), fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais da depressão Kristin.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos registados.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode ainda vir a aumentar.